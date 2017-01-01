В Одесі по гарячих слідах затримали банду, яка викрала жінку

У середу ввечері в Одесі оголошували план «Перехоплення» через викрадення жінки

27 грудня невідомі особи у Приморському районі Одесі викрали жінку та повезли у невідомому напрямку на автомобілі БМВ Х5 темного кольору. Через викрадення був оголошений оперативний план «Перехоплення». Про це у Facebook повідомив представник Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.



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У середу ввечері в Одесі оголошували план «Перехоплення» через викрадення жінки

27 грудня невідомі особи у Приморському районі Одесі викрали жінку та повезли у невідомому напрямку на автомобілі БМВ Х5 темного кольору. Через викрадення був оголошений оперативний план «Перехоплення».

Про це у Facebook повідомив представник Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк.

«Сьогодні ввечері до чергової частини Поліція Одеської області надійшло повідомлення, що невідомі особи, буквально на вході до свого помешкання у Приморському районі #Одеса по вул. М.Говорова викрали жінку та повезли у невідомому напрямку на автомобілі БМВ Х5 темного кольору О 18:20 очільник ГУ НП Дмитро Головін ввів в дію оперативний план «Перехоплення». Вже о 19:30 автомобіль та зловмисники були затримані, план «Перехоплення» знято», - повідомив він.