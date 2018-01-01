У мерії Харкова повідомили, коли відновлять теплопостачання в будинках

Комунальні служби визначили місце пориву на тепломагістралі і у найближчі години повністю замінять частину труби

У Харкові очікують, що теплопостачання в будинках та комунальних закладах відновлять до опівдня 26 лютого. Про це в коментарі «Радіо Свобода» повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов. «Що стосується Індустріального району, то ви знаєте, що вже йде запуск, школи підключені, дитячий садок



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Комунальні служби визначили місце пориву на тепломагістралі і у найближчі години повністю замінять частину труби

У Харкові очікують, що теплопостачання в будинках та комунальних закладах відновлять до опівдня 26 лютого.

Про це в коментарі «Радіо Свобода» повідомив перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

«Що стосується Індустріального району, то ви знаєте, що вже йде запуск, школи підключені, дитячий садок підключений. Поступово вмикається житловий фонд і, я думаю, що якщо все піде саме так, як ми плануємо, то вже завтра до полудня 81 житловий будинок буде з теплом», – сказав він.

За його словами, комунальні служби визначили місце пориву на тепломагістралі і у найближчі години повністю замінять частину труби.

Міська влада Харкова не планує припиняти навчальний процес у школах та дитячих садках.

Нагадаємо, у Харкові через повторні пориви тепломережі затримується відновлення теплопостачання об’єктів житлової та соціально-побутової сфери, які опинились без тепла через минулі аварії.

22 лютого без тепла і гарячої води залишились понад 400 житлових будинків у Київському та Шевченківському районах міста Харкова.