18 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не варто відкладати справи на завтра, адже ви їх ніколи не зробите

У четвер 18 травня відзначається День резервіста України, День вишиванки і День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу і День боротьби за права кримськотатарського народу. Крім того, світова спільнота святкує Міжнародний день музеїв, а віряни вшановують пам'ять мучениці Ірини.

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Який сьогодні день в Україні та світі

Щороку третього четверга травня в Україні святкується День вишиванки. Зазвичай цього дня українці одягають вишиванки – традиційний одяг нашого народу – щоб вшанувати культурні традиції предків. Вважається, що вишиті сорочки з'явилися в гардеробі у представників трипільської культури, яка вважається найбільш розвинутою і загадковою. Орнаменти на уламках глиняних виробів часів Трипілля дуже схожі на орнаменти вишиванок.

У скіфських племен також були вишиті сорочки, що підтверджують археологічні знахідки VI століття. На думку істориків, вони слугували оберегом у бою. Своєї розкоші вишивка набула за часів Київської Русі. Священники і знать мали одяг, який був вишитий срібними та золотими нитками. За часів Запорізької Січі невід'ємною частиною одягу козаків також була вишита сорочка.

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Також 18 травня в Україні відзначається День резервіста України. Свято встановлене 19 квітня 2019 року президентом України Петром Порошенком, ураховуючи важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, їх готовність у будь-який час стати до лав Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій та зміцнення патріотичного духу у суспільстві.

Щорічно 18 травня Україна відзначає важливу дату – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу. Першу пам’ятну подію встановлено 12 листопада 2015 року, а другу – 16 травня 2014 року. Радянська влада роками звинувачувала кримських татар у дезертирстві, хоча не мала тому доказів. Так, начебто за державну зраду, Йосип Сталін наказав депортувати корінне населення Криму на схід. За радянських часів було депортовано приблизно 200 тисяч корінних жителів Криму, унаслідок чого приблизно 30 тисяч загинули.

Крім того, сьогодні – Міжнародний день музеїв, щорічне свято музейництва, яке відзначається 18 травня. У цей день більшість музеїв працюють безкоштовно і радо показують свої виставкові зали.

Міжнародний день музеїв з'явився в календарі в 1977 році, коли на черговому засіданні ICOM (International Council of Museums – Міжнародна рада музеїв) було прийнято пропозицію про заснування цього свята. І з 1978 року цей день відзначається щорічно більш ніж у 150 країнах.

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Яке церковне свято

18 травня, за церковним календарем, день великомyчениці Ірини Македонської.

До хрещення св. Ірина носила поганське ім’я Пенелопа. Батько збудував для своєї дочки розкішний палац, де вона проживала зі своєю вихователькою Карією. Пенелопа мала власного наставника і вчителя на ім’я Апеліан, який навчав її різних наук. Апеліан був християнином і часто під час навчання розповідав Пенелопі про Христа Спасителя, християнське вчення, християнські настанови і доброзичливість.

Коли Пенелопа стала дорослою, батьки вирішили знайти їй гідну пару і видати заміж. Але іншими були переконання у цієї багатої дівчини.

Один із учнів св. апостола Павла охрестив її. Згодом вона навернула до християнської віри також своїх батьків. Своє побожне життя Ірина закінчила як Богові посвячена дівиця, яка правдоподібно прославила Господа мученицькою смертю.

Традиції

Навесні в народному календарі вшановано пам’ять двох мучениць Ірин (29 квітня і 18 травня). Обох їх прозвали розсадниці. До днів пам’яті святих приурочені висадка розсади капусти.

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Садили овочі виключно жінки. Вважалося, що якщо за це візьметься чоловік, то рослини зацвітуть, а плодоносити не будуть. Щоб кури не виклювали капусту, при посадці розсади не їли хліба.

Увечері, після того як розсада була висаджена в землю, господині в город виносили чавунець, наповнений доверху кропивою, перевертали його і догори дном ставили на грядку. Вірили, що це дозволить захистити рослини від комах.

Що не можна робити

На Ірину не можна залишати стару траву на полі.

У цей день не можна чоловікам саджати овочі на городі.

Цього дня не можна нікому нічого давати, оскільки в дім може прийти бідність. Кажуть, що якщо у цей день віддати щось з дому, то сім'я втратить спокій.

Не можна сьогодні відкладати справ на завтра, адже ви їх ніколи не зробите.

Сьогодні не рекомендується стригти волосся. День є не надто вдалим для стрижки. Відтермінуйте похід до перукаря на інший день.

Народні прикмети

Птахи перестали щебетати – чекай грозу та дощ

Розсада вбирає багато води – прикмета до того, що буде сухою покіс. Якщо, навпаки, грунт не вбирає в себе воду, то влітку буде багато дощів

Негода у цей день – буде урожай хліба

Гусак 18 травня в сухому місці чепуриться – скоро настануть холоди. Якщо ж він чистить пір’ячко у воді, то буде тепла погода

Йде дощ з перервами – чекай погіршення погоди

Великі хмари рухаються з Півдня на Північ – буде дощ найближчим часом

Кішка траву їсть – прикмета, яка повідомляє, що скоро піде дощ

В полях багато хвоща – зберете багатий урожай вівса.

Іменини

У четвер 18 травня іменини відзначають власники таких імен: Ірина, Єфрем, Яків, Олександра, Алісія, Ерик, Ефразія, Фаїна, Фелікс, Ян, Клавдія, а також Сандра.