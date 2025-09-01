За словами Путіна, війна розпочалася не в результаті «нападу» РФ

Російський диктатор Володимир Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні заявив, що «розуміння, досягнуте в ході саміту на Алясці, відкриває шлях до миру в Україні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистське видання «РИА-Новости».

Путін вкотре повторив брехливі твердження про війну в Україні. За його словами, війна розпочалася не в результаті «нападу» РФ, а в результаті нібито «державного перевороту».

Диктатор додав, що спроби Заходу втягнути Україну в НАТО є однією з причин війни.

«Росія в питанні «української кризи» дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої», – йдеться у заяві Путіна.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні.

Довгий візит Путіна у Кремлі назвали «справді безпрецедентним». У програмі заплановано участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори з Сі Цзіньпіном та відвідування військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.

Зауважимо, президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва та лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, які прибули до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва, зустрічали із почестями. Так, біля літаків у місті Тяньцзінь їх вітала почесна варта. Натомість для російського диктатора Володимира Путіна лише постелили червону доріжку. На це звернуло увагу азербайджанське ЗМІ Budrooo.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що йому «завжди приємно зустрічатися» з російським диктатором Володимиром Путіним.