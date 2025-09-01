Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
Путін виступив на саміті Шанхайської організації співробітництва
фото: скриншот з відео

За словами Путіна, війна розпочалася не в результаті «нападу» РФ

Російський диктатор Володимир Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні заявив, що «розуміння, досягнуте в ході саміту на Алясці, відкриває шлях до миру в Україні». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандистське видання «РИА-Новости».

Путін вкотре повторив брехливі твердження про війну в Україні. За його словами, війна розпочалася не в результаті «нападу» РФ, а в результаті нібито «державного перевороту».

Диктатор додав, що спроби Заходу втягнути Україну в НАТО є однією з причин війни.

«Росія в питанні «української кризи» дотримується підходу, що жодна країна не може забезпечити свою безпеку за рахунок іншої», – йдеться у заяві Путіна.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. 

Довгий візит Путіна у Кремлі назвали «справді безпрецедентним». У програмі заплановано участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори з Сі Цзіньпіном та відвідування військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.

Зауважимо, президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва та лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, які прибули до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва, зустрічали із почестями. Так, біля літаків у місті Тяньцзінь їх вітала почесна варта. Натомість для російського диктатора Володимира Путіна лише постелили червону доріжку. На це звернуло увагу азербайджанське ЗМІ Budrooo.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що йому «завжди приємно зустрічатися» з російським диктатором Володимиром Путіним.

Теги: Китай Україна війна путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахтар» проти «Карпат»
Чемпіонат України: «Шахтар» зіграв внічию з «Карпатами»
10 серпня, 20:37
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
Коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Путіна? Дані CBS News
13 серпня, 18:23
Путін додав собі зросту перед Трампом? Соцмережі обговорюють фото зустрічі
Путін додав собі зросту перед Трампом? Соцмережі обговорюють фото зустрічі
16 серпня, 08:44
За словами співрозмовника CNN, Келлог сприймається російською стороною прихильником України
Чому Трамп не взяв Келлога на зустріч із Путіним? Пояснення CNN
15 серпня, 20:07
Президент розповів, навіщо потрібна була карта на зустрічі з Трампом
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
21 серпня, 10:40
Лавров стверджував, що переговори у Стамбулі в 2022 році базувалися на концепції «усунення корінних причин» війни в Україні
Аналітики пояснили, з якою метою Кремль просуває Стамбульську угоду
22 серпня, 07:59
Зустріч стане нагодою підбити підсумки недавньої зустрічі європейських лідерів у Вашингтоні
G7 збереться, щоб підтвердити повну підтримку Україні
24 серпня, 12:56
Президент: Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин
Зеленський назвав країни, які можуть стати майданчиком для переговорів із РФ
26 серпня, 19:31
Президент назвав ключові блоки гарантій безпеки для України
Президент назвав ключові блоки гарантій безпеки для України
29 серпня, 15:52

Політика

Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
Путін у Китаї зробив низку заяв щодо України
Аналітики проаналізували нову пропаганду Кремля щодо Заходу
Аналітики проаналізували нову пропаганду Кремля щодо Заходу
У Білорусі стартували навчання із залученням ядерної зброї
У Білорусі стартували навчання із залученням ядерної зброї
Моді похизувався дружніми обіймами з Путіним (фото)
Моді похизувався дружніми обіймами з Путіним (фото)
У Китаї Путін зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини
У Китаї Путін зустрінеться з прем'єр-міністром Словаччини
Розгортання миротворчих військ в Україні: Урсула фон дер Ляєн поділилася планами Європи
Розгортання миротворчих військ в Україні: Урсула фон дер Ляєн поділилася планами Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2025
47K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
34K
Зустріли без тепла: азербайджанське видання вказало на особливість візиту Путіна до Китаю
7012
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
2673
Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримано, він дав перші показання – Зеленський (оновлено)

Новини

День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Вчора, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Вчора, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
30 серпня, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 04:15

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua