Головна Світ Політика
search button user button menu button

Саміт в Китаї: Путін зустрівся з Сі, Пєсков зробив першу заяву

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Саміт в Китаї: Путін зустрівся з Сі, Пєсков зробив першу заяву
Російський диктатор зустрівся з головою КНР
колаж: glavcom.ua

Пєсков: Росія готова до політичного вирішення «проблеми», але продовжує «СВО» через відсутність взаємності Києва

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань. Путін прибув до конгресно-виставкового центру «Мейцзян», де розпочинаються заходи ШОС. Також речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова вирішити «проблему» політичними та дипломатичними засобами, але поки не бачить взаємності з боку Києва, продовжує «спеціальну військову операцію». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, «європейська партія війни» «заважає» і «заохочує» «київський режим» до «абсурдного продовження лінії на незговірливість». Він назвав це «великою помилкою», яка не принесе «київському режиму» нічого доброго.

При цьому Пєсков відзначив зусилля президента США Дональда Трампа щодо «виведення процесу в мирне русло» і висловив вдячність за його дії. За його словами, європейці свідомо намагаються «зірвати російсько-американський діалог» і «стримувати Російську Федерацію».

У підсумку Пєсков повторив, що росія зберігає свій настрій на врегулювання, але поки не бачить взаємності від Києва, «СВО» буде продовжуватися.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Довгий візит Путіна у Кремлі назвали «справді безпрецедентним». У програмі заплановано участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори з Сі Цзіньпіном та відвідування військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.

Читайте також:

Теги: Китай росія путін Сі Цзіньпін Дмитро Пєсков Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Німеччині реформують військову службу, аби збільшити чисельність солдатів Бундесверу
Як у країнах Європи залучають молодь до армії
29 серпня, 17:30
Аллен: Я твердо вірю, що Путін абсолютно неправий, а війна, яку він розв'язав, — жахлива
Вуді Аллен відкидає звинувачення України в «відбілюванні» російських злочинів
26 серпня, 03:22
Робот-гуманоїд зможе виношувати дитину замість жінки
У Китаї науковці розробили робота для виношування дитини
21 серпня, 02:15
Путін проінформував лідерів про переговори з Трампом
Путін влаштував показові переговори з лідерами кількох країн на тлі візиту Зеленського до США
18 серпня, 18:52
Москва пішла на поступки щодо п’яти регіонів України
Представник Трампа пояснив, на які поступки пішов Путін
17 серпня, 16:58
Трамп заявив, що хоче припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін
Чому США не запровадили вторинних тарифів проти РФ? Пояснення Трампа
11 серпня, 20:24
Заяви Трампа і Рубіо про Україну та Росію: ключові тези
Заяви Трампа і Рубіо про Україну та Росію: ключові тези
7 серпня, 09:32
Нетаньягу зателефонував Путіну двічі за тиждень
Нетаньягу намагається знизити градус напруженості між Трампом та Путіним
5 серпня, 13:21
Трамп: Ми будемо захищати свій народ. Якщо йдеться про ядерну зброю, ми повинні бути напоготові – і ми повністю готові
Трамп заявив про повну готовність США до потенційної ядерної війни з Росією
2 серпня, 01:01

Політика

Саміт в Китаї: Путін зустрівся з Сі, Пєсков зробив першу заяву
Саміт в Китаї: Путін зустрівся з Сі, Пєсков зробив першу заяву
Німеччина змінила курс підтримки України – Bild
Німеччина змінила курс підтримки України – Bild
Зростання насильства і конфлікт: розвідка розповідає, що пішло не так у Малі для Кремля
Зростання насильства і конфлікт: розвідка розповідає, що пішло не так у Малі для Кремля
Сійярто назвав чотири принципи позиції Угорщини щодо України
Сійярто назвав чотири принципи позиції Угорщини щодо України
Індія та Китай відновлюють відносини – Моді
Індія та Китай відновлюють відносини – Моді
ЄС шукає спосіб обійти вето Угорщини у сфері зовнішньої політики – Bloomberg
ЄС шукає спосіб обійти вето Угорщини у сфері зовнішньої політики – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
18K
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
7611
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України
3597
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3152
Вбивство Андрія Парубія: фото, відео та подробиці з місця злочину

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua