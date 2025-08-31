Пєсков: Росія готова до політичного вирішення «проблеми», але продовжує «СВО» через відсутність взаємності Києва

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань. Путін прибув до конгресно-виставкового центру «Мейцзян», де розпочинаються заходи ШОС. Також речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова вирішити «проблему» політичними та дипломатичними засобами, але поки не бачить взаємності з боку Києва, продовжує «спеціальну військову операцію». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, «європейська партія війни» «заважає» і «заохочує» «київський режим» до «абсурдного продовження лінії на незговірливість». Він назвав це «великою помилкою», яка не принесе «київському режиму» нічого доброго.

При цьому Пєсков відзначив зусилля президента США Дональда Трампа щодо «виведення процесу в мирне русло» і висловив вдячність за його дії. За його словами, європейці свідомо намагаються «зірвати російсько-американський діалог» і «стримувати Російську Федерацію».

Ми готові вирішити «проблему» політичними та дипломатичними засобами. Але поки ми не бачимо взаємності з боку Києва в цьому питанні, ми продовжуємо «СВО», – Пєсков

У підсумку Пєсков повторив, що росія зберігає свій настрій на врегулювання, але поки не бачить взаємності від Києва, «СВО» буде продовжуватися.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Довгий візит Путіна у Кремлі назвали «справді безпрецедентним». У програмі заплановано участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори з Сі Цзіньпіном та відвідування військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.