Саміт в Китаї: Путін зустрівся з Сі, Пєсков зробив першу заяву
Пєсков: Росія готова до політичного вирішення «проблеми», але продовжує «СВО» через відсутність взаємності Києва
Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном та його дружиною Пен Ліюань. Путін прибув до конгресно-виставкового центру «Мейцзян», де розпочинаються заходи ШОС. Також речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова вирішити «проблему» політичними та дипломатичними засобами, але поки не бачить взаємності з боку Києва, продовжує «спеціальну військову операцію». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Дмитра Пєскова.
За словами Пєскова, «європейська партія війни» «заважає» і «заохочує» «київський режим» до «абсурдного продовження лінії на незговірливість». Він назвав це «великою помилкою», яка не принесе «київському режиму» нічого доброго.
⚡️Путін прибув до конгресно-виставкового центру «Мейцзян», де розпочинаються заходи ШОС
Його зустрів голова КНР Сі Цзіньпін та його дружина Пен Ліюань. pic.twitter.com/PtBSwdTZpl
При цьому Пєсков відзначив зусилля президента США Дональда Трампа щодо «виведення процесу в мирне русло» і висловив вдячність за його дії. За його словами, європейці свідомо намагаються «зірвати російсько-американський діалог» і «стримувати Російську Федерацію».
🤡Ми готові вирішити «проблему» політичними та дипломатичними засобами. Але поки ми не бачимо взаємності з боку Києва в цьому питанні, ми продовжуємо «СВО», – Пєсков pic.twitter.com/kYFFprMknW— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 31, 2025
У підсумку Пєсков повторив, що росія зберігає свій настрій на врегулювання, але поки не бачить взаємності від Києва, «СВО» буде продовжуватися.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.
Довгий візит Путіна у Кремлі назвали «справді безпрецедентним». У програмі заплановано участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори з Сі Цзіньпіном та відвідування військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.
Коментарі — 0