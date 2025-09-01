Моді підкреслив, що співпраця Росії та Індії важлива не тільки для двох країн, але й для «глобального миру, стабільності та процвітання»

Моді: Ми підтримуємо всі останні зусилля щодо встановлення миру

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) закликав російського президента до якнайшвидшого завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Ми підтримуємо всі останні зусилля щодо встановлення миру. Сподіваємося, що всі сторони будуть рухатися вперед конструктивно. Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення конфлікту», – заявив Моді.

Моді також підкреслив, що співпраця Росії та Індії важлива не тільки для двох країн, але й для «глобального миру, стабільності та процвітання».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з надзвичайно тривалим візитом. Аналітики вважають, що під час його зустрічей з лідером КНР Сі Цзіньпіном будуть узгоджуватися позиції щодо війни в Україні.

Довгий візит Путіна у Кремлі назвали «справді безпрецедентним». У програмі заплановано участь у саміті Шанхайської організації співробітництва, переговори з Сі Цзіньпіном та відвідування військового параду в Пекіні з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.

Зауважимо, президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва та лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, які прибули до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва, зустрічали із почестями. Так, біля літаків у місті Тяньцзінь їх вітала почесна варта. Натомість для російського диктатора Володимира Путіна лише постелили червону доріжку. На це звернуло увагу азербайджанське ЗМІ Budrooo.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що йому «завжди приємно зустрічатися» з російським диктатором Володимиром Путіним.

Також російський диктатор Володимир Путін на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Тяньцзіні заявив, що «розуміння, досягнуте в ході саміту на Алясці, відкриває шлях до миру в Україні».