Плівки Міндіча недаремно з'явилися саме зараз

Що приховують переговори на Алясці
фото: Reuters

Трамп не агент Путіна

Сенс мирних переговорів на Алясці – в обміні територіями.

У заголовку все вірно. Але необхідно додати, що Трамп і Путін планують міняти українські території на українські.

Наприклад, частину Донецької області, де Краматорсько-Слов’янська агломерація дійсно є фортецею (фортифікації там здебільшого будували ЗСУ, а не цивільні корупціонери), на Енергодар Запорізької области.

Але, звісно, не просто так, а з обов’язковою умовою, що Запорізька АЕС буде постачати енергію на підприємства, які наповнюють бюджет агресора, той же Кримський титановий комбінат.

І так далі з усіма зупинками. Якщо спрощено, то на сьогодні номінант на Нобелівку Трамп хоче обговорити зі Путіним — особою, на яку виданий ордер на арешт, варіант, що ЗСУ добровільно вийдуть з території ДНР-ЛНР (пам’ятаєте, Путін починав війну, щоби «захистити Донбас»?).

Натомість, ситуація у Запорізькій і Херсонській областях має бути заморожена по лінії фронту. Саме так: війська агресора не виходять з цих областей, а утримують захоплену територію і роблять там все, що заманеться. Цілком можливо, що у кооперації з американським бізнесом.

У цьому варіанті поступка від недоімперії полягає у тому, що вони не претендують на Херсонську і Запорізьку області повністю. Але залишають їх у своїй конституції на майбутнє.

Щоб це не виглядало зовсім як здача Трампом України агресору, то нам спробують підсолодити пігулку у вигляді відбудови Каховського водосховища і, відповідно, відновлення судноплавства по Дніпру.

Хтось знає, що таке це судноплавство? Особисто я пам’ятаю лише пару барж з херсонськими кавунами, які тодішній прем’єр В. Гройсман задля піару пригнав до Києва. Ну, ще крадений пісок для будівництва по Дніпру возять...

Якщо подібний розклад буде погоджений між Трампом і Путіним, то пристати на нього Зеленському буде вкрай важко. Бо це повний крах його політичної кар’єри. Але не погоджуватися йому буде ще важче, бо «плівки Міндіча, як бачимо, зовсім невипадково з’явилися саме зараз. Тобто, виникає вибір між двома сценаріями краху...

Звісно, ситуація не стала і може змінюватися. Зокрема, Європі такий аналог «пакту Молотова-Ріббентропа» дуже не подобається (тому європейських представників і не кличуть на Аляску), бо так російська агресія проти Європи може розпочатися значно раніше, ніж вона встигне підготуватися.

Тому можливі зміни деяких підходів і деталей. Але на сьогодні наміри саме таки, як я виклав. І вмовити Росію піти з Херсонської і Запорізької областей в обмін на вихід ЗСУ з Донецької і Луганських областей буде дуже важко. Хоча фактично це – перемога недоімперії, але Путін хоче більше.

Особисто я сподіваюся на Рубіо, який збирається залишатися у політиці США і навіть претендувати на пост президента. Після підігрування агресії Путіна це буде неможливим, і Рубіо це розуміє. Тому вірогідність того, що переговори взагалі проваляться, доволі висока.

І наостанок. Знов підкреслюю, що ніякий Трамп не агент Путіна, бо ніякий агент не став би поводитися настільки відверто, щоб не спалитися. Трамп просто діє у власних інтересах. Які він абсолютно щиро ототожнює з інтересами США і всього світу.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
