В Україні тривога тривала 15 хвилин
Громадяни можуть виходити з укриття
Станом на 13:54 в Україні була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 14:07 тривогу було скасовано.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, у понеділок, 11 серпня, кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару по автовокзалу в Запоріжжі зросла до 21 особи.
До слова, у Запоріжжі фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару.
Рятувальники відзвітували, що станом на 22:00 10 серпня аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені. Продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста.
