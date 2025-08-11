В Україні тривога тривала 15 хвилин

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 13:54 в Україні була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 14:07 тривогу було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у понеділок, 11 серпня, кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару по автовокзалу в Запоріжжі зросла до 21 особи.

До слова, у Запоріжжі фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару.

Рятувальники відзвітували, що станом на 22:00 10 серпня аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені. Продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста.