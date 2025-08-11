Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні тривога тривала 15 хвилин

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
В Україні тривога тривала 15 хвилин
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 13:54 в Україні була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога була пов'язана з ракетною небезпекою через зліт МіГ-31К. О 14:07 тривогу було скасовано. 

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у понеділок, 11 серпня, кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару по автовокзалу в Запоріжжі зросла до 21 особи.

До слова, у Запоріжжі фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару.

Рятувальники відзвітували, що станом на 22:00 10 серпня аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені. Продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста.

Читайте також:

Теги: Україна тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США отримали від ЄС поступки щодо розширення доступу американської сільськогосподарської продукції на європейський ринок
Торгівельна угода ЄС-США: що втратить і виграє Україна
5 серпня, 11:21
Свириденко додала, що політичне рішення щодо угоди було ухвалене президентом України Володимиром Зеленським
Україна планує підписати «угоду про дрони» з США – Свириденко
18 липня, 20:24
Володимир Зеленський: Кримінальні провадження не мають тривати роками без законних вироків
Зеленський зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів
23 липня, 12:21
Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою через дії окупантів
Поблизу Запорізької АЕС зафіксували стовп диму: чи є загроза ядерній безпеці
19 липня, 18:17
О 09:10 стало відомо, що надзвичайники врятували чоловіка у Шевченківському районі столиці
Атака на Київ: постраждало сім районів, є жертва (фото)
21 липня, 12:11
Вночі 24 липня повітряна тривога у Києві тривала менше пів години
Київщина запровадила диференційований сигнал повітряної тривоги: перші результати тестування
24 липня, 15:48
Фіцо заявив, що війна в Україні «спотворила свободу слова в ЄС»
«Моя суверенна думка мало не коштувала мені життя»: Фіцо розкритикував МЗС України
Сьогодні, 06:46
Володимир Зеленський та Педро Санчес
Зеленський – прем’єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав’язала нереалістичних умов
9 серпня, 18:40
Вночі зафіксовано влучання 30 БПЛА на 12 локаціях
РФ запустила по Україні близько 100 дронів: скільки цілей збито
Вчора, 10:20

Події в Україні

Через зміну характеру війни евакуація поранених ускладнилася – Сирський
Через зміну характеру війни евакуація поранених ускладнилася – Сирський
В Україні тривога тривала 15 хвилин
В Україні тривога тривала 15 хвилин
Удар по вокзалу в Запоріжжі: зросла кількість постраждалих
Удар по вокзалу в Запоріжжі: зросла кількість постраждалих
Поблизу Львова з палаючого пансіонату рятувальники вивели 65 людей
Поблизу Львова з палаючого пансіонату рятувальники вивели 65 людей
На Львівщині за добу під колесами потягів загинули двоє людей
На Львівщині за добу під колесами потягів загинули двоє людей
У Харкові дитина дивом вижила після падіння з п'ятого поверху
У Харкові дитина дивом вижила після падіння з п'ятого поверху

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
18K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
12K
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
2887
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
2670
Найдавніший соратник Путіна виступив проти війни і втратив владу – NYT

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua