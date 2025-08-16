Головна Світ Політика
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву

Надія Карбунар
Путін заявив, що «усунення першопричин» конфлікту має бути основою для подальшого врегулювання війни
Російський диктатор сказав, що його розмова із Трампом була відвертою і змістовною

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що хотів би якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні. Як інформує «Главком», його слова передає пропагандистське агентство «РИА Новости».

Водночас очільник Кремля додав, що «усунення першопричин» конфлікту має бути основою для подальшого врегулювання війни.

Путін також зазначив, що розмова із президентом США Дональдом Трампом під час візиту на Аляску 15 серпня «наблизила закінчення бойових дій». Він назвав саміт із главою Білого дому корисним та додав, що це «наближає до потрібних рішень» щодо України.

Крім того, Путін сказав, що його розмова із Трампом була відвертою і змістовною, та наголосив, що Москва із повагою ставиться до позиції Білого дому щодо необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні.

Як відомо, російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву за підсумками координаційної зустрічі з президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Макрон наголосив на важливості продовження підтримки України та тиску на Росію до встановлення міцного та тривалого миру.

