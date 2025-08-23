Головна Країна Політика
Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора
Президент України привітав з Днем Державного Прапора України

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора, який щорічно відзначається 23 серпня. У своєму зверненні глава держави наголосив на значенні синьо-жовтого стяга як символу свободи, єдності та незламності нації, особливо в умовах повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента України.

У вітальному слові Президент відзначив, що український прапор – це не лише поєднання кольорів, а й відображення багатовікової історії та боротьби за незалежність.

Урочисті заходи до Дня Державного прапора

«Кожен з нас протягом життя бачить тисячі раз синьо-жовтий прапор. Коли йдеш вулицями наших міст, будь-якого з наших міст, обов’язково десь зустрічаєш прапор. Для людей дуже важливо позначити свою любов до України», – підкреслив Володимир Зеленський.

Глава держави згадав усіх, хто боронить країну, і наголосив, що прапор України є символом мужності, який веде за собою українських воїнів на полі бою.

«Ми не подаруємо свою землю окупантам» , – зазначив Володимир Зеленський.

Звернення Президента супроводжувалося підняттям головного прапора України.

Володимир Зеленський, разом із присутніми на заході, вшанував хвилиною мовчання полеглих Героїв України, які віддали життя у боротьбі за Незалежність України.

Нагадаємо, День Державного Прапора України – це свято, що відзначає один із головних державних символів. У цей день українці вшановують багатовікову історію національного прапора як символу єдності та боротьби.

Теги: прапор України свята свято Україна

