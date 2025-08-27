Американська компанія домовляється про відновлення видобутку нафти у Росії – WSJ

Компанія ExxonMobil отримала від уряду США дозвіл на ведення переговорів щодо повернення із російськими партнерами

Американська нафтова корпорація ExxonMobil веде переговори з російською «Роснефтью» про можливе відновлення роботи над проєктом «Сахалін-1». За даними джерел The Wall Street Journal, високопоставлений керівник компанії обговорив це питання, яке може бути реалізоване, якщо уряди США і Росії дадуть «зелене світло» в рамках мирного процесу, інформує «Главком».

Як відомо, переговори очолює старший віцепрезидент Exxon Ніл Чепмен. Джерела повідомляють, що гендиректор компанії Даррен Вудс обговорював можливе повернення до Росії з Дональдом Трампом. Компанія отримала від уряду США дозвіл на ведення переговорів із російськими партнерами.

За інформацією WSJ, переговори активізувалися після інавгурації Трампа. У лютому 2025 року Чепмен і генеральний директор «Роснефти» Ігор Сєчин, який перебуває під санкціями США, провели закриту зустріч. На саміті на Алясці Володимир Путін навіть підписав указ, який усуває одну з перешкод для повернення Exxon, дозволяючи іноземним компаніям володіти акціями російської фірми, що керує «Сахаліном».

Якщо Exxon повернеться, вона зіткнеться з іншими умовами ведення бізнесу. Російська економіка перебуває під тиском санкцій, а конфіскація активів стала звичайною справою. Крім того, Росія посилила контроль над своєю енергетичною галуззю. Exxon сподівається компенсувати збитки, які вона зазнала після виходу з проєкту.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін 15 серпня підписав указ, що потенційно дозволяє іноземним інвесторам, зокрема американській Exxon Mobil, повернути свої частки у нафтово-газовому проєкті «Сахалін-1», повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Документ є продовженням указу від жовтня 2022 року, коли управління «Сахалін-1» було передано дочірній структурі «Роснефти» – Sakhalinmorneftegaz-shelf. Тоді Exxon, яка володіла 30% акцій і була оператором проєкту, повністю вийшла з нього, списавши $4,6 млрд.

Нові правила передбачають, що іноземні акціонери, які прагнуть повернутися, мають сприяти зняттю західних санкцій, укласти контракти на постачання необхідного імпортного обладнання та перевести кошти на рахунки проєкту.