Угорщина: як Путін допомагає Орбану перед виборами

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент Росії Володимир Путін
фото: kremlin.ru

Про прихильність угорського прем'єра Віктора Орбана до Росії відомо давно. Як з'ясували ЗМІ, Кремль, схоже, навіть допомагає йому в передвиборчій кампанії

Маленька чорна меморіальна дошка на фасаді будинку номер 99 на бульварі Андраші в Будапешті нагадує про події листопада 1956 року. Тоді радянські війська зайшли на територію Угорщини та брутально придушили антикомуністичну революцію в країні. Та деякі радянські солдати відмовилися брати участь у кровопролитній битві проти угорського народу і поплатилися за це власним життям.

Ця табличка навряд чи подобається сусідам із палацу на іншому боці вулиці. Адже саме там відбувалися страти, у колишній будівлі посольства СРСР. Зараз тут розташоване посольство Росії в Угорщині. Деякі російські офіційні особи досі вважають угорську революцію 1956 року «фашистським повстанням». Росія, яка бачить себе правонаступницею СРСР, за події 1956 року ніколи так і не вибачилася.

Сімдесят років по тому ця будівля, схоже, знову відіграє сумну роль в угорській історії. Критики угорської влади вбачають у російському посольстві в Будапешті свого роду центр командування Москви в угорській передвиборчій кампанії. Росіянам закидають, що вони разом із угорським прем'єром Віктором Орбаном та його партією «Фідес» організовують тут брудні кампанії проти опозиційного кандидата Петера Мадяра. На це вказують дані, зібрані різними журналістами-розслідувачами, а також витоки інформації з одного засідання в угорському парламенті.

Російські політтехнологи в Будапешті?

Уже давно зрозуміло, що парламентські вибори в Угорщині 12 квітня будуть також свого роду референдумом про подальшу зовнішньополітичну орієнтацію країни – на Захід чи на Схід.

Та останнім часом ситуація суттєво загострилася: публічні заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо Угорщини, а також прихований вплив РФ на передвиборчий процес свідчать, що голосування в країні остаточно перетворилося на справу європейського та геополітичного значення. Ідеться про приналежність Угорщини до Європи та Заходу або ж до Росії.

фото: Direkt36

Минулого тижня угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї з порталу Vsquare з посиланням на джерела в різних європейських спецслужбах повідомив, що троє політтехнологів з Росії приїжджали до Угорщини, аби допомогти Орбану знову здобути перемогу на виборах.

Армія тролів та маніпуляції алгоритмів соцмереж

Паньї відомий своїми серйозними журналістськими розслідуваннями. У розмові з DW він розповідає, що отримав інформацію щодо цього прикладу впливу РФ на вибори в Угорщині з трьох незалежних одне від одного джерел у європейських спецслужбах.

За його словами, команду з Росії курує Сергій Кириєнко, заступник очільника адміністрації президента РФ Володимира Путіна. Завдання політтехнологів – організувати кампанію в соцмережах проти Петера Мадяра та його партії «Тиса», каже журналіст.

«Наративи уряду Орбана в соцмережах досі були слабкими та безуспішними, – каже Паньї. – Росіяни хочуть допомогти Орбану підняти кампанію на новий рівень за допомогою армії тролів, їхніх маніпуляцій алгоритмами та їхнім контентом, що покликаний створити страх».

Західні спецслужби застерігають

Незадовго після публікації розслідування Паньї угорські ЗМІ повідомили, що під час закритого засідання комітету з питань національної безпеки в угорському парламенті говорили про застереження західних спецслужб щодо присутності в Будапешті російських політтехнологів. При цьому представники влади буцімто заявили, що встановити їхню присутність спецслужбам не вдалося.

Уже цього тижня британська газета Financial Times повідомила, що Кремль доручив московському Агентству соціального проєктування (АСП) допомогти Орбану в його виборчій кампанії. Агенція відома своїми кампанії з дезінформації та перебуває під санкціями ЄС, США та інших країн.

Російський посол закидає опозиції фейки

Після появи публікацій у ЗМІ російське посольство в Будапешті заявило, що журналіст Паньї там «добре знайомий» та, мовляв, «тиражує не просто неперевірені, а відверто брехливу інформацію» щодо втручання РФ у вибори. У повідомленні на сторінці посольства у Facebook там заперечили роботу в Угорщині «російської делегації під керівництвом Сергія Кириєнка чи Вадима Титова». В іншому повідомленні посол Росії Євгеній Станіславов напряму закинув опозиційному лідеру Петеру Мадяру «поширення фейків» щодо російського втручання у передвиборчий процес.

фото: Marton Manus/Reuters 

Перед цим Мадяр розкритикував втручання Росії у вибори та написав послу: «Ми, угорці, – нащадки борців за свободу 1956 року. Ніхто не може нам погрожувати чи шантажувати нас». Він висловив переконання, що більшість угорців проголосує 12 квітня за те, що місце Угорщини – в системі європейської спільноти. До прем'єра Орбана Мадяр звернувся з вимогою скликати раду нацбезпеки та пояснити людям в Угорщині, «що відбувається».

Надійні партнери Путіна

Орбан та його уряд, так само як і Кремль, категорично заперечують, що Росія втручається в угорську кампанію. З іншого боку, уряд Орбана мало з ким підтримує ще тісніші політичні зв'язки, ніж із Росією. Відтоді як Орбан прийшов до влади 2010 року, він зустрічався з Путіним майже щороку. Попри всі санкції ЄС та США щодо Росії Орбан залізно тримається за російські поставки нафти та газу, а також за кооперацію з Росією щодо атомної енергії.

Наприкінці минулого року Путін розхвалював Орбана як «лідера, який захищає національні інтереси», та сказав, що з політиками, як він, Європа «заново народиться». На початку березня до Москви на зустріч із Путіним поїхав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. На знак дружби Росія передала йому двох українських військовополонених угорського походження.

Російська пропаганда поширила відео з проросійськими висловлюваннями полонених. Потім ці відео показували і в угорських державних ЗМІ. Минулого тижня Путін погрожував припинити постачання енергоносіїв до Європи, зазначивши при цьому, що для надійних партнерів поставки триватимуть, до таких, за його словами, належать Угорщина та Словаччина.

Журналіст-розслідувач Саболч Паньї вбачає в цій погрозі ще одну допомогу Орбану в передвиборчій кампанії: «Він сигналізує угорцям, що бензоколонки спорожніють, а економіка зупиниться, якщо вони не проголосують за його товариша».

Кено Верзек

Дайджест ЗМІ

