Лісова галузь Росії обвалилася: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Росія скоротила заготівлю деревини до мінімуму за 10 років
Санкції, падіння попиту та зношена техніка різко скоротили обсяги лісозаготівлі в РФ

У Росії за минулий рік загальні обсяги заготівлі деревини на продаж скоротилися на 10% порівняно з попереднім роком – до 176 млн кубометрів. Це найгірший показник з початку повномасштабної війни РФ проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, нинішні показники також на 30% нижчі, ніж десять років тому. У СЗРУ наголошують, що криза в російській лісовій промисловості має системний характер.

Однією з ключових причин стало запровадження міжнародних санкцій. Вони суттєво зменшили попит на російську деревину та змусили компанії змінювати логістичні маршрути постачання.

Це призвело до зростання витрат на транспортування та зробило заготівлю деревини менш рентабельною. Ще одним серйозним фактором стала проблема технічного забезпечення галузі. «Іншим убивчим чинником для лісозаготівлі на росії стало зношення лісозаготівельної техніки. За розрахунками спеціалістів, станом на 2028 рік 90% імпортних харвестерів і форвардерів зупиняться», – йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що російські машинобудівники не можуть запропонувати повноцінну заміну імпортній техніці. Наразі виробляються лише поодинокі зразки машин, тоді як потреба галузі оцінюється у 3,5–10 тисяч одиниць протягом найближчих двох-трьох років.

Крім того, у Кремлі планують підвищити орендні ставки за лісові ділянки. За даними СЗРУ, у 2026 році їх можуть збільшити на 40–50%, що додатково ускладнить становище підприємств. У розвідці прогнозують, що найближчим часом криза лісозаготівельної галузі Росії лише поглиблюватиметься.

Нагадаємо, що німецька розвідка викрила, що Росія приховує реальні витрати на війну проти України та занижує дані про дефіцит бюджету. За оцінками Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND), фактичний дефіцит російського бюджету у 2025 році значно перевищує офіційні показники.

Теги: ліс санкції росія розвідка

