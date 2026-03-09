Війна на Близькому Сході та мирні перемовини. Трамп вперше за тривалий час поговорив з Путіним

Російський диктатор вперше поговорив з американським лідером після початку війни США з Іраном

За словами помічника очільника Кремля, дзвінок відбувся з ініціативи американського президента

Російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на помічника глави Кремля Юрія Ушакова, якого цитують російські ЗМІ.

За словами помічника Путіна, телефонна розмова політиків відбулася ввечері, вона мала «діловий, відвертий і конструктивний характер». Це перша розмова Путіна і Трампа більш ніж за два місяці та, зокрема, перший їхній контакт, про який відомо, з початку атаки США та Ізраїлю на Іран.

Зазначається, що розмова стосувалася ситуації навколо Ірану та переговорів про завершення війни в Україні. Повідомляється, що дзвінок відбувся нібито з ініціативи американського президента.

Як пишуть російські ЗМІ, лідери провели «предметний і корисний обмін думками» про ситуацію в Ірані, а також торкнулися питань, що стосуються ситуації у Венесуелі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду з українською делегацією, яка бере участь у мирних перемовинах. Він розповів, що наступна тристороння зустріч переноситься через війну на Близькому Сході.

Раніше стало відомо, що Кремль використовує ситуацію на Близькому Сході для формування наративу, який дозволить звинуватити США у можливому зриві переговорів щодо завершення війни в Україні.

До слова, удари Трампа по Ірану і повномасштабний напад Путіна на Україну мають набагато більше спільних рис, ніж може здатися на перший погляд. Таку думку висловив американський журналіст, голова московського бюро газети The New York Times Антон Трояновський.