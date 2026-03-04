Росіяни збили власний вертоліт у Ростовській області

Вертоліт був знищений у повітрі над територією Ростовської області

Офіційного підтвердження від Міноборони РФ поки немає

У ніч на 4 березня в Ростовській області під час роботи ППО, ймовірно, було збито російський військовий вертоліт. Про це пише «Главком».

Так звані z-пабліки заявили, що вертоліт був знищений «дружнім вогнем». Російські моніторингові канали почали обговорювати неузгодженість дій між підрозділами та помилкове ураження під час роботи ППО.

Попередньо, вертоліт був знищений у повітрі над територією Ростовської області. Тип повітряного судна поки не називається. Також повідомляється, що екіпаж міг загинути внаслідок ураження та подальшої пожежі.

Зауважимо, російські окупанти час від часу збивають свої власні військові літаки та вертольоти, що може пояснюватись так званим «дружнім вогнем». Так, декілька років тому російські війська збили власний вертоліт Мі-8МТВ-5. Екіпаж загинув.