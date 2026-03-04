Головна Світ Соціум
Росіяни збили власний вертоліт у Ростовській області

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Вертоліт був знищений у повітрі над територією Ростовської області
У ніч на 4 березня в Ростовській області під час роботи ППО, ймовірно, було збито російський військовий вертоліт. Про це пише «Главком».

Так звані z-пабліки заявили, що вертоліт був знищений «дружнім вогнем». Російські моніторингові канали почали обговорювати неузгодженість дій між підрозділами та помилкове ураження під час роботи ППО.

Росіяни збили власний вертоліт у Ростовській області фото 1

Попередньо, вертоліт був знищений у повітрі над територією Ростовської області. Тип повітряного судна поки не називається. Також повідомляється, що екіпаж міг загинути внаслідок ураження та подальшої пожежі.

Росіяни збили власний вертоліт у Ростовській області фото 2

Офіційного підтвердження від Міноборони РФ поки немає. 

Зауважимо, російські окупанти час від часу збивають свої власні військові літаки та вертольоти, що може пояснюватись так званим «дружнім вогнем». Так, декілька років тому російські війська збили власний вертоліт Мі-8МТВ-5. Екіпаж загинув. 

