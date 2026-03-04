Головна Спорт Новини
ЗСУ на фронті ліквідували тренера з боксу: родина окупанта збирає кошти, щоб повернути тіло

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що Зінькова було ліквідовано 27 лютого 2026 року

Олександр Зіньков з 2012 року працював тренером з боксу у Спортивній школі «Аль» (Чуваська республіка, РФ)

Захисники України ліквідували російського окупанта Олександра Зінькова. Про це повідомляє «Главком».

Олександр Зіньков з 2012 року працював тренером з боксу у Спортивній школі «Аль» (Чуваська республіка, РФ).

Російські пропагандистські ресурси повідомляють, що Зінькова було ліквідовано 27 лютого 2026 року.

Також у соцмережах зазначається, що тіло окупанта знаходиться в окупованому Донецьку. Дружина і сестра Зінькова проводять збір коштів, щоб відправити тіло до Росії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: росія тренер бокс війна

