ЄС продовжив санкції проти Білорусі ще на рік

Обмеження через репресії, підтримку війни РФ та гібридні атаки залишаться чинними щонайменше до лютого 2027 року

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити чинні санкції проти Білорусі ще на один рік, залишивши їх у силі до 28 лютого 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство закордонних справ Литви.

Обмеження запроваджені через внутрішні репресії у Білорусі, підтримку Росії у війні проти України та гібридні атаки проти країн ЄС. Наразі під санкціями Євросоюзу перебувають 312 громадян Білорусі та 57 організацій.

Їхні активи на території ЄС заморожені, громадянам і компаніям країн-членів заборонено здійснювати з ними фінансові операції, а особам зі списку обмежено в’їзд до держав блоку.

Санкційний пакет також охоплює фінансовий, торговельний, енергетичний та транспортний сектори економіки Білорусі. Євросоюз заявляє, що такі заходи спрямовані на скорочення доходів білоруського режиму та запобігання обходу обмежень.

Нагадаємо, що Сполучені Штати запровадили санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із кіберзлочинною діяльністю, які базуються в Росії та Об’єднаних Арабських Еміратах.

За інформацією американського відомства, під обмеження потрапив росіянин Сергій Зеленюк та його компанія Matrix LLC, яка веде бізнес під назвою Operation Zero. До санкційного списку також включено пов’язаних із ним осіб і структури, одна з яких зареєстрована в ОАЕ, інші – у Росії.