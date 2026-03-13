РФ внесла правнучку Хрущова до списку іноагентів

Наталія Порощук
У Росії слова Хрущової про Крим викликали резонанс
За даними Мін'юсту РФ, Хрущова та інші поширювали неправдиву інформацію про рішення влади Росії та політику

Мін'юст Росії оновив реєстр іноземних агентів і включив до нього п'ятьох осіб, зокрема Ніну Хрущову, правнучку колишнього першого секретаря ЦК КПРС і голови Ради міністрів СРСР Микити Хрущова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Відомство вважає, що Хрущова, брала участь як респондент на інформаційній платформі, що належить іноземному джерелу.

Також до списку іноземних агентів внесли:

  • економістку Катерину Журавську;
  • філософа, публіциста, поета та актора Вадима Штепу;
  • журналіста Сергія Резніка;
  • активіста Олексія Нестеренка.

Як стверджує міністерство, Хрущова та інші поширювали неправдиву інформацію про рішення влади Росії та політику, виступали проти «спецоперації в Україні», брали участь у поширенні матеріалів іноагентів та небажаних організацій.

У лютому в РФ резонанс викликали слова Хрущової про Крим, висловлені в інтерв’ю Катерині Гордєєвій (яку Мін’юст визнав іноземним агентом). Правнучка радянського лідера, яка понад 30 років живе у США, назвала передачу півострова УРСР у 1954 році «менеджерським ходом» свого прадіда. «Коли Крим стає українським – значить, і Україна стає більше російською», – сказала вона.

До слова, Міністерство юстиції Російської Федерації внесло до реєстру іноземних агентів політолога, який активно підтримує політику Путіна, колишнього депутата Держдуми Сергія Маркова. 

