Під Кременчуком затримали учасників наркокартелю



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Під час проведення 3 обшуків правоохоронці вилучили 450 капсул під «закладки» Фото: pol.gp.gov.ua

Наразі проводиться весь необхідний комплекс слідчих дій

У п’ятницю, 15 березня, прокуратура Полтавської області спільно зі співробітниками ГУНП в області у Кременчуцькому районі провела ряд обшуків у осіб, які налагодили збут наркотичних засобів та психотропних речовин через «закладки». Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

Так, під час контролю за вчиненням злочину проведено 4 оперативні закупки, в ході яких особами реалізовано наркотичний засіб метадон.

Під час проведення 3 обшуків правоохоронці вилучили 450 капсул під «закладки», 15 мобільних телефонів, грошові кошти у сумі майже 55 тисяч гривень.

Наразі проводиться весь необхідний комплекс слідчих дій. Триває досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.