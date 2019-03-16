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    У світі

    Під Кременчуком затримали учасників наркокартелю

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    Під час проведення 3 обшуків правоохоронці вилучили 450 капсул під &laquo;закладки&raquo; - Під Кременчуком затримали учасників наркокартелю
    Під час проведення 3 обшуків правоохоронці вилучили 450 капсул під «закладки»
    Фото: pol.gp.gov.ua

    Наразі проводиться весь необхідний комплекс слідчих дій

    У п’ятницю, 15 березня, прокуратура Полтавської області спільно зі співробітниками ГУНП в області у Кременчуцькому районі провела ряд обшуків у осіб, які налагодили збут наркотичних засобів та психотропних речовин через «закладки». Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.

    Так, під час контролю за вчиненням злочину проведено 4 оперативні закупки, в ході яких особами реалізовано наркотичний засіб метадон.

    Під час проведення 3 обшуків правоохоронці вилучили 450 капсул під «закладки», 15 мобільних телефонів, грошові кошти у сумі майже 55 тисяч гривень.

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    Під Кременчуком затримали учасників наркокартелю
    Під Кременчуком затримали учасників наркокартелю
    Під Кременчуком затримали учасників наркокартелю
    Під Кременчуком затримали учасників наркокартелю
    Під Кременчуком затримали учасників наркокартелю

    Наразі проводиться весь необхідний комплекс слідчих дій. Триває досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

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