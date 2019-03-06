Російський політолог: Тема України все менше цікавить росіян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російський політолог, доктор історичних наук Лілія Шевцова живе між Росією та США

Шевцова: Російське ТБ все ще намагається відволікати росіян українськими «страшилками»

Досі Україна залишалася стрижнем кампанії Кремля, який формував собі підтримку за принципом «щоб не було так, як в Україні». Але сьогодні цей принцип перестав працювати. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявила відомий російський політолог, доктор історичних наук Лілія Шевцова, яка живе між Росією та США.

«Вперше за роки непроголошеної війни з Україною російський президент не згадав Україну у своєму посланні, яке повинно стати порядком денним для Росії на черговий рік. Це означає, що Путіну пояснили зміну в настроях росіян і те, що вони втомилися і від зовнішньої політики, і від її агресивності, і від того, що телеящик щодня бубонить про Україну замість того, щоб розповідати про російські проблеми», – розповіла Шевцова. Вона також звертає увагу на те, що так само, як перестав працювати принцип «кримнашізму» – відтворення державних настроїв через рефрен про «повернення Криму».

Але, на думку політолога, Кремль поки не знайшов нових «стрижневих» ідей для пропаганди.

«Встановити ворогом США і мобілізовувати націю через відсіч Америці Путін поки побоюється. Постійно натискаючи на антиамериканську педаль, Кремль все ще не готовий до нестримної ескалації антиамериканського патріотизму. Навіть попри ядерний шантаж», – підкреслила політолог.

Вона зазначила, що попри розуміння того, що «фактор України» перестав сприйматися населенням, російське телебачення все ще крутить ту ж саму платівку, намагаючись відволікати росіян українськими «страшилками».

«Це говорить про те, що не знайдені новий пропагандистський ракурс і новий порядок денний в російській зовнішній політиці. Російський порядок денний з його проблемами не знаходить відображення в офіційній пропаганді. Адже пропаганда намагається створити імідж благополучної Росії», – вважає політолог.

На питання «Главкома», за яких умов Росія може не визнати українські вибори, вона запевнила, що в даний момент для Кремля не стоїть питання – визнати чи не визнати результати. «Їх невизнання вимагає особливого приводу. Більш того, готовності до загострення конфлікту. Я не бачу такого настрою в Кремлі. Крім того, невизнання результатів означатиме і новий виток глобальної уваги до України. А Москва навряд чи цього хоче. Але знов-таки: ми живемо в світі некерованих несподіванок!», – визнала Шевцова.

У попередньому інтерв’ю «Главкому» російський політолог стверджувала, що Росія завжди розглядала Україну як частину Російської цивілізації, тож, зважаючи на нинішні політичні обставини, вона почувається, як «кинутий коханець».