Держдеп: Гуайдо визнали легітимним лідером Венесуели вже 54 країни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Венесуельський опозиціонер Хуан Гуайдо

Гуайдо визнали головним чином, країни демократичного світу, у тому числі із Західної півкулі, а також Європи

Вже 54 країни світу визнали законним лідером Венесуели Хуана Гуадо, якого парламент оголосив тимчасовим президентом на зміну режиму Ніколаса Мадуро.

Про це заявив під час брифінгу в Вашингтоні в середу заступник речника Державного департаменту США Роберт Палладіно, повідомляє «Укрінформ».

«Я отримав останні цифри – 54 країни станом на зараз визнали Хуана Гуайдо як тимчасового президента», - заявив офіційний представник Держдепартаменту США.

При цьому, він підкреслив, що це, головним чином, країни демократичного світу, у тому числі із Західної півкулі, а також Європи.

За його словами, «надзвичайною» була і відповідь міжнародної спільноти на гуманітарну кризу в цій південноамериканській країні. Він підкреслив, що США зберігатимуть свій курс зовнішньої політики й підтримки Венесуели. Чиновник зауважив також, що зараз настав час, щоби діяти на підтримку демократії.

«Ми будемо надалі шукати шляхи, якими ми можемо підтримувати гуманітарні потреби Венесуели з одного боку, і ми продовжимо просити інші країни робити те саме», - заявив заступник речника Держдепартаменту США.

Палладіно позитивно відзначив той факт, що частина армії Венесуели і спецслужб, які досі контролюються режимом Мадуро, починають поступово переходити на бік народу та визнають Хуана Гуайдо тимчасовим президентом.

«Отже, ми продовжимо наполягати, ми продовжимо тиснути», - заявив офіційний представник Державного департаменту США.

Нагадаємо, після масових протестів у Венесуелі, які загострились на початку цього року, парламент країни оголосив режим Мадуро нелегітимним та наділив спікера Хуана Гуайдо повноваженнями тимчасового президента, який має підготувати демократичні вибори глави держави.

Напередодні Гуайдо після повернення до країни закликав венесуельців вийти на антиурядові протести 9 березня.

Нагадаємо, 4 березня Гуайдо повернувся до Венесуели з турне іншими країнами Латинської Америки.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати Америки суворо реагуватимуть на будь-які спроби перешкодити поверненню лідера опозиції Хуана Гуайдо до Венесуели.

Уряд США оголосив про введення санкцій проти шести високопоставлених керівників Нацгвардії та поліції Венесуели, які продовжують виконувати злочинні накази режиму президента Ніколаса Мадуро.