Заборона фільмів і музики в громадському транспорті. Чи є щось подібне в Німеччині?



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В Німеччині до власного простору пасажира інше ставлення.

Депутати Верховної Ради планують покласти край «акустичному насильству» у громадському транспорті. Йдеться про заборону транслювати фільми й музику, наприклад, у салонах автобусів. Відповідний законопроєкт у параламенті зареєстрували 16 народних депутатів, серед яких ексголова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. «Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки «шансону» чи якогось серіалу», - написав В'ятрович у Facebook.

Задум депутатів простий - трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься виключно через навушники. Динаміки ж в салоні повинні використовуватися для трансляції інформації про поїздку. Єдине місце, де прихильники групових прослуховувань та переглядів зможуть насолоджуватися фільмами або музикою - таксі та нерегулярні автобусні перевезення. Щоправда, за умови, що всі пасажири дали на це згоду.

Необхідність прийняття законопроєкту депутати пояснюють тим, що такі публічні трансляції фільмів та музики в транспорті набули масового поширення і створюють дискомфорт для багатьох пасажирів. «Крім того, протести проти акустичного насильства, суперечки про мову, жанр, зміст аудіовізуального продукту, що транслюється в салоні, призводять до конфліктів пасажирів з водіями чи між собою», - йдеться в пояснюваній записці до законопроєкту.

Конфлікти через фільми

Такі конфлікти справді виникають і навіть стають відомими широкому загалу. Можна згадати нещодавній скандал на міжміському автобусному рейсі Луцьк-Київ.

Тоді парамедик Ярина Чорногуз, яка, за власним твердженням, нещодавно повернулась із зони бойових дій на Сході України, і волонтерка Анастасія Конфедерат попросили водія вимкнути російський серіал, який транслювався на весь салон. Водій зробити це відмовився. На знак протесту дівчата вийшли з автобусу на півдорозі.

Згодом ця історія отримала продовження. Перевізник вибачився за поведінку свого водія. Народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар, однак, звернувся в поліцію з проханням притягти до відповідальності дівчат через можливу дискримінацію російськомовного населення України. Крім того, нардеп заявив, що «ніяких законодавчих обмежень на демонстрацію фільмів в автобусі немає».

Юридична сторона питання

Опитані DW юристи, однак, дотримуються іншої думки. Показ фільмів під час рейсу слід вважати додатковою послугою перевізника, яка в разі неврегульованості договором має надаватися за згодою пасажира, зауважила в розмові з DW старша юристка фірми «Анте» Катерина Іщенко. «Якби в умовах перевезення чи у рекламі перевізника було б щось на кшталт «Наші автобуси обладнані комфортними сидіннями та пасажири можуть насолоджуватися цікавими фільмами протягом рейсу», то купівля квитка означала б згоду із показом фільмів», - пояснює Іщенко. Однак на сайті перевізника, в автобусі якого спалахнула суперечка, подібної інформації нема, констатувала юристка.

Отже, якби пасажирів попередили про таку додаткову послугу, як показ фільмів російською мовою, це могло б вплинути на їхнє рішення щодо купівлі квитка. Хоча така ситуація, продовжила Іщенко, була б неправомірною: за законом, і послуги, і обслуговування повинне надаватися українською мовою. Звісно, пасажир може просити використовувати іншу мову під час персонального обслуговування. «Але, очевидно, що «примусова» демонстрація кінофільму на весь автобус не є прикладом персоналізації. Тому навіть проведення «референдуму» щодо російської мови в автобусі не надало б перевізнику права використовувати її під час рейсу, якщо бодай одна людина була б проти цього», - підкреслила юристка.

А як у Німеччині?

У громадському транспорті в Німеччині не транслюються гучно на весь салон ані фільми, ані музика. Згідно з розпорядженням федерального уряду, будь-які пристрої відтворення звуку дозволено використовувати винятково для оголошення зупинок та інформування пасажирів про дорожній рух. Як пояснили DW у муніципальній транспортній компанії SWB, яка займається пасажирськими перевезеннями в місті Бонн, трансляція музики та фільмів заборонена, оскільки це може відволікати водіїв.

Схожа ситуація й на міжміських маршрутах. У компанії FlixBus, яка спеціалізується передусім на міжміських автобусних перевезеннях, відповідаючи на запит DW, зазначили, що в салонах автобусів пропонується музика та фільми, але слухати музику й дивитися фільми пасажири можуть лише, підключившись до бортової розважальної програми, за допомогою власних девайсів, використовуючи навушники.

Найбільший залізничний перевізник Німеччини - Deutsche Bahn - теж не транслює музику чи фільми вголос. У швидкісних потягах ICE також є можливість підключитись до бортової розважальної програми. «Кожна людина може користуватися порталом ICE зі своїми мобільними пристроями через навушники», - зазначили в компанії.

Більше того, право на тишу забезпечується додатковими заходами. Так, при купівлі квитка пасажир може обрати тихі вагони і місця для сімей з маленькими дітьми. «Пасажири можуть заздалегідь вирішити, де хочуть сидіти. Для кожної зони ми просимо наших пасажирів не слухати музику і не дивитися фільм без навушників. Особливо у наших тихих вагонах ми просимо пасажирів не говорити по мобільному телефону», - підкреслили в компанії.

Джерело: Deutsche Welle