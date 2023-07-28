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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Зерновий коридор. Співпраця з Росією не має сенсу

glavcom.ua
Якщо весь світ визнає свободу судноплавства та важливість поставок з України – треба діяти рішуче
фото з відкритих джерел

Ми не програли. Наші союзники не програли. А росія не виграла

Почитав про зернову угоду, з якої пішла росія. Багато різних позицій, але що головне. І я вважаю, що правильну, чітку та жорстку позицію офіційно зайняло Міністерство оборони. Саме так і треба ставити питання. Співпраця та такі ситуативні угоди за участю РФ не мають сенсу. Бо кожної секунди Москва легко порушить будь які домовленості. Просто заради шантажу світу, заради того, щоб шкодити Україні та країнам, які нас підтримують.

Ми не програли. Наші союзники не програли. А росія не виграла. Просто якщо весь світ визнає свободу судноплавства та важливість поставок з України – треба діяти рішуче. І забезпечити безпеку суден у Чорному морі. Країнам НАТО в першу чергу Туреччині це легко зробити. Перемовини з шантажистом чи терористом ніколи не дадуть гарного результату. Тількі рішуча відсіч.

Цитую офіційну заяву Міноборони України:

Відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів рф та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій росією території України. Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво.

Доля крейсеру «москва» доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі.

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Теги: росія Чорне море Міноборони зерно

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