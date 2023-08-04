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Візит Путіна до Туреччини: Ердоган розповів нові подробиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Візит Путіна до Туреччини: Ердоган розповів нові подробиці
Ердоган відповів на питання журналістів у Стамбулі
фото: ntv

Турецький лідер повідомив, що дата візиту Путіна до Туреччини все ще під знаком питання

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган з нетерпінням чекає зутрічі із російським диктатором Володимиром Путіним, і сподівається, що зустріч відбудеться уже найближчим часом. Про це пише турецьке видання NTV.

Президент Туреччини висловив сподівання, що візит президента Росії Володимира Путіна до республіки буде цього місяця.

«Точну дату ще не визначено. На даний момент це питання опрацьовують глави наших МЗС та розвідки. Я сподіваюся, що внаслідок їхньої роботи візит відбудеться у серпні», – сказав глава Туреччини журналістам після традиційної для мусульман п'ятничної молитви у мечеті Стамбула.

Нагадаємо, 2 серпня Ердоган і Путін обговорили телефоном війну в Україні, домовилися про візит Путіна до Туруччини і торкнулися теми зернової угоди. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що місце та точну дату зустрічі президентів Росії та Туреччини узгодять дипломатичними каналами.

Під час розмови з Путіним президент Ердоган підкреслив, що ні в чиїх інтересах не було б надовго зупиняти Чорноморську ініціативу, яку він вважавє «містком до миру». 

Ердоган запевнив, що тривале припинення дії Чорноморської ініціативи нікому не приносить користі і що найбільше постраждають країни з низьким рівнем доходу, які потребують зерна. Президент Туреччини додав, що ціни на зернові культури, які знизилися на 23% під час реалізації зернової угоди, а у період, коли Росія вийшла із угоди, тобто за останні два тижні зросли на 15%.

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить докладати інтенсивних зусиль і дипломатії для продовження Чорноморської ініціативи. Зі свого боку, Кремль підтвердив свою позицію щодо Чорноморської зернової угоди та заявив, що Москва нібито готова повернутися до угоди про експорт українського зерна морем після виконання умов Росії, пише NTV. 

Серед іншого турецький лідер дипломатично подякував Путіну за два протипожежні літаки-амфібії, надіслані Росією для боротьби з лісовими пожежами Туреччини, і висловив задоволення зростаючим інтересом російських туристів до Туреччини, а також висловив переконання, що цього року буде побито рекорд у туризмі спільними із росіянами зусиллями.

Раніше Реджеп Таїп Ердоган запевняв має намір обговорити з главою країни-агресорки нові умови уже в серпні цього року. За його словами, президент Росії Володимир Путін хотів би продовжити зернову угоду,тож він спробує із ним домовитись.

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Теги: Туреччина росія експорт путін рекорд президент прессекретар Москва Дмитро Пєсков

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