«Ми служили путінській пропаганді». Легендарний хокеїст Гашек прокоментував свою гру в РФ
Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях
Колишній чеський хокеїст Домінік Гашек розповів, чи шкодує, що виступав у Росії. У сезоні-2010/11 голкіпер захищав ворота московського «Спартака».
«Домінік Гашек не був настільки освіченим, щоб уже тоді зрозуміти, куди рухається Росія. Певною мірою ми, звичайно, служили путінській пропаганді. Звичайно, якби я був розумнішим, якби я був більш освіченим, якби наші політики пояснили нам це тоді й краще встановили правила… Якби я тоді був більш розумним, я б засудив Росію. Зі мною це почало відбуватися лише у 2014 році після анексії Криму», – заявив чеський хокеїст в інтерв'ю seznamzpravy.cz.
Нагадаємо, Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту минулорічного вторгнення російських військ в Україну.
Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.
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