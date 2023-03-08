Адвокат російського кримінального авторитета Тамаза Сомхішвілі затягує суд проти КМДА – правозахисник

Замість себе адвокат Тарас Думич відправив свого співробітника, якому заборонив коментувати для ЗМІ дану справу

Компанія російського кримінального авторитета Тамаза Сомхішвілі намагається відсудити у Київської державної міської адміністрації 4 млрд грн за непроведену реконструкцію Харківської площі. Сьогодні за ініціативи адвоката Сомхішвілі суддя вирішив перенести розгляд справи на квітень.

Про це заявив правозахисник та волонтер Олександр Аронець у соціальній мережі.

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«І знову нам сунуть «хороших росіян» – так званих інвесторів, які прикриваються паспортами інших країн. Сьогодні відвідав засідання суду по одному з таких «хороших росіян», за словами його українського адвоката Тараса Думича, безгрішного ідеального інвестора з британським паспортом Томаза Сомхішвілі. Нагадаю, мова про судову справу, у рамках якої компанія громадянина росії Тамаза Сомхішвілі вимагає від громади Києва близько 4 млрд грн або ж земельну ділянку аналогічну Харківській площі», – пояснює правозахисник.

За його словами, адвокат Тамаза Сомхішвілі сам на засідання не прийшов, а своєму представнику заборонив спілкуватися зі ЗМІ.

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«Що цікаво, замість себе адвокат Тарас Думич відправив свого співробітника, якому заборонив коментувати для ЗМІ дану справу. Зрештою і мені він не захотів розповісти, чому його шеф Думич так тримається за захист цього російського громадянина. Та й про особисте ставлення до такого клієнта теж промовчав. На відміну від його шефа, який у всіх коментарях намагається зробити вигляд, наче нічого не відбувається і взагалі захищати громадян росії, які хочуть збрити з громади Києва 4 млрд грн – це дуже навіть ок. А що, російські криваві гроші не пахнуть. Навіть під час повномасштабної війни», – продовжує відомий волонтер.

Олександр Аронець впевнений, що адвокат російського кримінального авторитета навмисно затягує судовий процес.

«Розуміючи безперспективність справи, адвокати росіянина знову подали клопотання про її перенесення, проти чого були представники КМДА та прокуратури. Мотивація перенесення справи смішна, начебто матеріали ЗМІ про Тамаза Сомхішвілі можуть вплинути на хід справи. Хоча, думаю таки впливають, адже завдяки ЗМІ стало відомо, що Сомхішвілі громадянин росії, і вже офіційно цей факт долучений до матеріалів справи. Очевидно, матеріали ЗМІ не йдуть на користь росіянину, тож це банальне затягування справи і намагання «порішати». Зрештою, судді вирішили таки перенести справу на кінець квітня. Цікаво, яку нову відмазку придумають адвокати росіянина, щоб знову клопотати про перенесення вже наступного засідання?» – задається питанням Олександр Аронець.

Нагадаємо, що в Тамаза Сомхішвілі є досвід «віджимання» земельної ділянки в 8 га у Одеського іподрому за сприяння міської влади на чолі із мером Геннадієм Трухановим. Сам Сомхішвілі є громадянином росії, співзасновником компанії «Лукойл», у кримінальному світі відомий як Тамаз Тобольський, близький до короля російської злочинності Шакро Молодого. Сомхішвілі пов'язаний із проросійським олігархом Бідзіною Іванішвілі, члени родини якого перебувають під українськими санкціями з жовтня 2022 року. Також Тамаз Сомхішвілі володіє авіазаводом в Тбілісі, який займається ремонтом російських бойових літаків, які використовують у війні проти України.