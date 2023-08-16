Пожежі на Гаваях. Американці розкритикували Байдена

Після лісових пожеж на острові Мауї виявили тіла 101 загиблої людини

Президент США Джо Байден заявив, що вирушить на Гаваї, які постраждали від сильних пожеж, як тільки зможе. Водночас американці розкритикували Байдена за те, що він довго не реагував на подію, пише Associated Press.

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«Моя дружина Джилл і я збираємося вирушити на Гаваї, як тільки зможемо», – заявив Байден під час виступу в Мілуокі (місто на півночі США, адміністративний центр округу американського штату Вісконсін – «Главком»), де він представляв свої плани у сфері економіки. Він додав, що не хоче заважати зусиллям рятувальників. Як пише Associated Press, він також запевнив, що постраждалим буде надана вся допомога, яка тільки буде потрібна.

«Я побував у надто багатьох зонах лиха. Я хочу бути впевненим, що ми не порушимо поточних зусиль щодо відновлення», – сказав президент.

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Перший заступник прессекретаря Білого дому Олівія Далтон заявила, що адміністрація США «нині веде активні переговори про те, коли візит на Гаваї може стати можливим».

Втім, американці продовжують критикувати президента за те, що він грав у мовчанку щодо наслідків лісових пожеж, незважаючи на те, що кількість загиблих на райському курорті постійно зростає. Вже відомо про понад сотню загиблих, і пошуки тривають.

Як заявив губернатор Гаваїв Джош Грін, кількість жертв лісових пожеж на Мауї зросла до 101 людини. На острів прибула мобільна лабораторія судмедекспертизи для пізнання останків. Поки що впізнано три тіла. Людей, які втратили під час пожежі родичів, просять здавати зразки ДНК, але збір генетичних даних відбувається повільно.

Пошуки тих, хто вижив, ускладнюють перебої зі зв'язком та порушення в електропостачанні острова. Не всі живі можуть вийти на зв'язок та повідомити про себе. Пошуки загиблих ведуть кінологічні групи, допоки вони обстежили близько 32% площі острова. Влада очікує, що під час пошуків кількість жертв зростатиме.

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За оцінкою губернатора Гріна, тисячам людей знадобиться тимчасове житло щонайменше на 36 тижнів. Людей розселяють по вцілілих готелях та будинках, що здаються через Airbnb, а також до організованих пунктів прийому.

Вже понад 3000 осіб подали заявки на отримання федеральної фінансової допомоги. Адміністрація Байдена запросила у Конгресу ще $12 млрд до урядового фонду допомоги жертвам катастроф.

Пожежі на Гаваях почалися тиждень тому, вогню допомогли поширитись пориви вітру. У Лахайні (місто на Гаваях, розташоване на заході острова Мауї – «Главком») де мешкає 13 тис. людей, згоріли майже всі будівлі. За даними влади, ця пожежа локалізована на 85%, і це не єдине джерело загоряння на острові.

За оцінкою аналітиків Karen Clark & ​​Company, пожежа в Лахайні знищила застраховану нерухомість приблизно на $3,2 млрд, незастрахована нерухомість у розрахунках не враховувалася.

Губернатор Грін раніше назвав лісові пожежі, «ймовірно, найбільшим стихійним лихом в історії штату». За попередньою оцінкою, збитки становили близько $6 млрд, додав він.

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Нагадаємо, кількість жертв внаслідок стихійних лісових пожеж на острові Мауї, який входить до архіпелагу з 19-ти великих островів та атолів Гаваїв (США), раніше становила 89 осіб.

Згідно з інформацією Федерального агентства з управління надзвичайними ситуаціями (FEMA), вартість відновлення історичного курортного міста Лахайні на острові Мауї оцінюється у $5,5 млрд. Пожежа пошкодила або знищила понад 2200 будівель і знищила понад 850 гектарів землі.