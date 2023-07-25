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Завод «Шахедів» у Росії може мати значний вплив на війну. США б’ють на сполох

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Завод «Шахедів» у Росії може мати значний вплив на війну. США б’ють на сполох
Аналітики відзначають, що будівництво заводу завершиться до початку наступного року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Завод забезпечить Росію великим запасом безпілотників

Сполучені Штати попереджають, що після завершення будівництва заводу з виробництва дронів «Шахед» у Росії той може мати значний вплив на війну в Україні. Про це заявили аналітики з Розвідувального управління Міністерства оборони США, повідомляє CNN.

Відзначається, що завод забезпечить Росію запасом безпілотників, який буде «на порядки більше» тої кількості, яку вона до цього часу закупила у Ірану.

Аналітики відзначають, що будівництво заводу завершиться до початку наступного року. Вони також стверджують, що Іран регулярно переправляє обладнання в Росію, щоб допомогти в будівництві об'єкта.

У розвідці США додали, що на сьогоднішній день вважається, що Іран надав Росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer – запаси, які Росія майже повністю виснажила.

Також США стверджують, що існують «неспростовні докази» того, що безпілотники, якими Росія атакує Україну, належать Ірану, незважаючи на неодноразові спростування Тегерана щодо того, що він постачає обладнання Росії для використання в Україні.

Нагадаємо, про те, що Москва та Тегеран домовилися створити завод із виробництва іранських безпілотників на території Росії, на початку червня повідомив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі. Він представив датований 4 квітня супутниковий знімок місця у особливій економічній зоні «Алабуга». За даними розвідки США, будівництво заводу вже розпочалося, підприємство можуть запустити на початку наступного року. 

Теги: росія США завод безпілотник

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