На російському нафтопереробному заводі прогримів вибух

За попередньою версією, на завод заклали вибуховий пристрій

На території Куйбишевського нафтопереробного заводу, що в російському місті Самара, стався вибух. Про це повідомив голова комітету Держдуми з інформаційної політики, інформаційних технологій та зв'язку Олександр Хінштейн.

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«За попередньою версією, було закладено вибуховий пристрій. На щастя, серйозних руйнувань, а також постраждалих немає», – написав Хіншетйн.

АТ «Куйбишевський НПЗ» – одне з найбільших підприємств нафтової галузі Самарської області. Завод входить до структури ПАТ «Роснефть» із травня 2007 року. Проектна потужність НПЗ становить 7 млн. т нафти на рік. Завод спеціалізується з випуску моторного палива.

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Нагадаємо, що 28 липня вибухи пролунали в російському місті Таганрог. Повідомляється, що «бавовна» була настільки потужною, що в прилеглих будинках повилітали вікна.