АРМА понад рік шукало управителя на заправки «Татнєфть». Бюджет нічого не отримав

За 14 місяців перебування під управління АРМА понад 100 заарештованих АЗС не принесли до бюджету жодних нарахувань

ПАТ «Укрнафта» отримала в управління заправні станції групи компаній «Татнєфть» та інше майно лише через 14 місяців після перших арештів і передачі АЗС під управління Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА). З них 4 місяці Кабмін приймав рішення, кому передати заправки. Загалом мова іде близько 100 АЗС, нафтобази та низку обʼєктів нерухомості і транспортних засобів на території Полтавської і Харківської областей, які належать російській корпорації «Татнєфть», яка представляє інтереси Республіки Татарстан.

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Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на відповідь Агентства з розшуку і менеджменту активів на запит Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України (ТСК ВРУ) з питань наповнення бюджету, яку очолює Ярослав Железняк.

Активи ТОВ «Полтава-Капітал», ТОВ «Харків-Капітал» та ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» були арештовані і передані АРМА трьома хвилями рішень українських судів від 10 червня 2022, 13 липня 2022 та від 22 березня 2023 років.

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Власником всіх трьох компаній в Україні є російська компанія ПАТ «Татнєфть» ім. В. Д. Шашкіна», яка на 36% належить владі Республіки Татарстан.

Лише 31 березня 2023 року, тобто через 9-10 місяців після перших арештів, АРМА звернулося до Кабінету Міністрів України з пропозицією передати АЗС в управління паливному державному підприємству без конкурсу за особливою процедурою. До того часу АРМА не передавало активи іншим управителям. Кабмін відреагував лише через 4 місяці, коли минулого тижня передав їх в управління ПАТ «Укрнафта».

Таким чином, за 14 місяців перебування під управління АРМА понад 100 заарештованих АЗС не принесли до бюджету жодних нарахувань.

Аналітики Trap Aggressor наголошують, що разом з ТСК продовжують серію публікацій про реальні результати управління АРМА заарештованими російськими активами в Україні, адже у громадськості є обгрунтовані підстави вважати, що посадові особи Агентства не забезпечують ефективне управління таким бізнесом.