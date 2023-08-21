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АРМА понад рік шукало управителя на заправки «Татнєфть». Бюджет нічого не отримав

Христина Жиренко
glavcom.ua
АРМА понад рік шукало управителя на заправки «Татнєфть». Бюджет нічого не отримав
Активи «Татнєфть-АЗС-Україна» були арештовані і передані АРМА трьома хвилями рішень українських судів
фото з відкритих джерел

За 14 місяців перебування під управління АРМА понад 100 заарештованих АЗС не принесли до бюджету жодних нарахувань

ПАТ «Укрнафта» отримала в управління заправні станції групи компаній «Татнєфть» та інше майно лише через 14 місяців після перших арештів і передачі АЗС під управління Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА). З них 4 місяці Кабмін приймав рішення, кому передати заправки. Загалом мова іде близько 100 АЗС, нафтобази та низку обʼєктів нерухомості і транспортних засобів на території Полтавської і Харківської областей, які належать російській корпорації «Татнєфть», яка представляє інтереси Республіки Татарстан. 

Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на відповідь Агентства з розшуку і менеджменту активів на запит Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України (ТСК ВРУ) з питань наповнення бюджету, яку очолює Ярослав Железняк.

Активи ТОВ «Полтава-Капітал», ТОВ «Харків-Капітал» та ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» були арештовані і передані АРМА трьома хвилями рішень українських судів від 10 червня 2022, 13 липня 2022 та від 22 березня 2023 років. 

Власником всіх трьох компаній в Україні є російська компанія ПАТ «Татнєфть» ім. В. Д. Шашкіна», яка на 36% належить владі Республіки Татарстан. 

Лише 31 березня 2023 року, тобто через 9-10 місяців після перших арештів, АРМА звернулося до Кабінету Міністрів України з пропозицією передати АЗС в управління паливному державному підприємству без конкурсу за особливою процедурою. До того часу АРМА не передавало активи іншим управителям. Кабмін відреагував лише через 4 місяці, коли минулого тижня передав їх в управління ПАТ «Укрнафта». 

Таким чином, за 14 місяців перебування під управління АРМА понад 100 заарештованих АЗС не принесли до бюджету жодних нарахувань. 

Аналітики Trap Aggressor наголошують, що разом з ТСК продовжують серію публікацій про реальні результати управління АРМА заарештованими російськими активами в Україні, адже у громадськості є обгрунтовані підстави вважати, що посадові особи Агентства не забезпечують ефективне управління таким бізнесом.

Теги: Кабмін бюджет Ярослав Железняк АРМА АЗС

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