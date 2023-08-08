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У Києві стрімко дорожчає оренда житла: динаміка цін

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Києві стрімко дорожчає оренда житла: динаміка цін
Зменшення кількості обстрілів столиці сприяє відновленню ринку нерухомості
фото з відкритих джерел

У серпні вартість оренди підскочила в усіх без винятку сегментах

У Києві вартість оренди квартир зросла на 10% за останній місяць. Такі оновлені дані оприлюднив портал нерухомості ЛУН.

Як змінилися ціни

Медіана ціни на однокімнатну квартиру в Києві збільшилася порівняно з липнем на 10%, на двокімнатну – на 7%, на трикімнатну – на 5%.

Оренда однокімнатної квартири починається з 10 тисяч гривень.

Вартість змінилась так:

  • однокімнатні – з 10 тис. до  11 тис. грн на місяць;
  • двокімнатні – з 14 тис. до 16 тис. грн на місяць;
  • трикімнатні – з 24 тис. до 27,5 тис. грн на місяць.

Найдешевші пропозиції у Деснянському і Дарницькому районі, найдорожчі – у Печерському та в центрі столиці.

Від чого залежить вартість оренди

На ціни впливає, як правило:

  • близькість житла до центру;
  • наявність поблизу метро;
  • стан квартири.

Причини зростання ціни на оренду

Фахівці зазначають, що ріст цін повʼязаний, у першу чергу, з сезонністю. Серпень – традиційно високий сезон. Наплив студентів, повернення людей з відпусток, підготовка до школи, садочку, зміна місця проживання ближче до навчального закладу тощо – попит зростає, а разом з ним і ціна. Зменшення кількості обстрілів столиці в порівнянні, наприклад з травнем, або минулою осінню, також сприяє відновленню ринку.

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Теги: Київ нерухомість житло оренда

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