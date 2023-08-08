У Києві стрімко дорожчає оренда житла: динаміка цін
У серпні вартість оренди підскочила в усіх без винятку сегментах
У Києві вартість оренди квартир зросла на 10% за останній місяць. Такі оновлені дані оприлюднив портал нерухомості ЛУН.
Як змінилися ціни
Медіана ціни на однокімнатну квартиру в Києві збільшилася порівняно з липнем на 10%, на двокімнатну – на 7%, на трикімнатну – на 5%.
Оренда однокімнатної квартири починається з 10 тисяч гривень.
Вартість змінилась так:
- однокімнатні – з 10 тис. до 11 тис. грн на місяць;
- двокімнатні – з 14 тис. до 16 тис. грн на місяць;
- трикімнатні – з 24 тис. до 27,5 тис. грн на місяць.
Найдешевші пропозиції у Деснянському і Дарницькому районі, найдорожчі – у Печерському та в центрі столиці.
Від чого залежить вартість оренди
На ціни впливає, як правило:
- близькість житла до центру;
- наявність поблизу метро;
- стан квартири.
Причини зростання ціни на оренду
Фахівці зазначають, що ріст цін повʼязаний, у першу чергу, з сезонністю. Серпень – традиційно високий сезон. Наплив студентів, повернення людей з відпусток, підготовка до школи, садочку, зміна місця проживання ближче до навчального закладу тощо – попит зростає, а разом з ним і ціна. Зменшення кількості обстрілів столиці в порівнянні, наприклад з травнем, або минулою осінню, також сприяє відновленню ринку.
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