Австралія робитиме «невидимі» винищувачі F-35A
На винищувачі F-35A Lightning II нанесуть спеціально розроблену фарбу, яка зробить їх непомітними для радіолокаційних станцій
Австралія має намір зробити стелс-винищувачі п'ятого покоління F-35A Lightning II практично невидимими для радарів супротивника. Для цього уряд країни готовий до багатомільйонних інвестицій, йдетья на сайті міноборони Австралії.
Влада країни згодна витратити більше $65 млн на будівництво заводу з нанесення покриттів на літаки. Об'єкт з'явиться на базі Королівських ВПС Австралії у Вільямтауні, штат Новий Південний Уельс.
У заяві уряду Австралії йдеться, що на заводі проходитимуть роботи з нанесення певної спеціальної фарби, яка зробить F-35A Lightning II невидимим для радіолокаційних станцій противника. Ця робота має життєво важливе значення для боєздатності країни.
«Проект заводу з нанесення покриттів має бути завершено до кінця цього року, а будівництво розпочнеться приблизно в середині 2024 року. Очікується, що він коштуватиме понад 100 мільйонів доларів і залучить понад 100 місцевих працівників на етапі будівництва. Нове підприємство створюється у партнерстві з компанією BAE Systems Australia, яка відповідає за технічне обслуговування, ремонт, капітальний ремонт і модернізацію австралійського флоту з 63 літаків F-35A, який буде розширено до 72», – йдеться на сайті оборонного відомства Австралії.
Міноборони Австралії зазначає, що підприємство створить до 25 нових робочих місць, які будуть невід’ємною частиною великої команди з приблизно 360 місцевих працівників, які вже обслуговують винищувачі F-35A в аеропорту Ньюкасла.
Секретна фарба розроблена в США і вперше буде застосована в Австралії. Хімічний склад радіопоглинаючого покриття тримається у суворій таємниці.
До кінця цього року завершаться роботи з проектування нового заводу, а будівництво розпочнеться у середині наступного року. У проекті бере участь компанія BAE Systems Australia, яка займається обслуговуванням та ремонтом австралійських F-35A.
Примітно, що новий завод підтримуватиме та обслуговуватиме інші винищувачі п'ятого покоління, які діють в Індо-Тихоокеанському регіоні. Що стосується Королівських ВПС Австралії, вони мають на озброєнні 63 літаки F-35A, але в майбутньому парк збільшиться до 72 одиниць.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен підтвердив отримання від Сполучених Штатів схвалення на передачу Україні винищувачів F-16 після закінчення навчань льотчиків.
Як зазначив дипломат, Копенгаген направив Вашингтону запит щодо постачання літаків Києву й отримав «дружню відповідь». «Я можу підтвердити, що між мною та Ентоні Блінкеном (Державний секретар США – «Главком») відбувся обмін листами, який базується на тому факті, що ми з міністром оборони звернулися до Сполучених Штатів, аби вивчити наші варіанти», – сказав Расмуссен.
При цьому глава МЗС наголосив, що рішення про постачання винищувачів F-16 для України поки не ухвалене.
У Нідерландах також підтвердили, що отримали від США схвалення передачі Україні винищувачів F-16. Країна продовжить обговорювати питання з європейськими союзниками. Про це заявив глава МЗС Нідерландів Вопке Хустра.
Раніше стало відомо, що Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. У країні створять регіональний центр підготовки. Про це повідомив президент Клаус Йоганніс під час урочистостей з нагоди Дня військово-морських сил Румунії.
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