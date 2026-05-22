Борги водоканалів за світло сягнули понад 10 млрд грн: хто завинив найбільше

Основна частина боргу за електроенергію припадає на регіони, що серйозно постраждали від бойових дій

На два комунальних підприємства припадає 85% загальної заборгованості водоканалів

Станом на кінець 2025 року загальний борг 31 водоканалу становив 10,2 млрд грн. При цьому 85% заборгованості сформували два підприємства з прифронтових областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як зазначає регулятор, попри складні умови воєнного стану, значна частина підприємств галузі зберегла належну платіжну дисципліну та продовжила своєчасно виконувати зобов’язання перед енергопостачальниками.

Найвищі показники зі сплати за електроенергію упродовж минулого року показали:

КП «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» – 108%;

КП «Чернігівводоканал» – 108%;

КП «Житомирводоканал» – 107%.

За даними пресслужби комісії, фінансовий стан підприємств є нерівномірним: основна частина боргу за електроенергію зосереджена у кількох великих компаніях у регіонах, що найбільше постраждали від бойових дій. Зокрема, 85% загальної заборгованості припадає на два підприємства – КП «Харківводоканал» та КП «Компанія «Вода Донбасу».

«Стабільна робота підприємств водопровідно-каналізаційного господарства залишається критично важливою для забезпечення життєдіяльності громад та функціонування об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів готує системні рішення для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії. Уряд доручив профільним міністерствам, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), «Укренерго» та «Енергоатому» підготувати відповідні механізми.

Першим кроком стане запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Це дозволить стабілізувати розрахунки та зупинити накопичення боргів.

До слова, Кабінет міністрів підтримав зміни до механізму перерахунку вартості комунальних послуг у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості через наслідки російських атак на критичну інфраструктуру та виникнення надзвичайної ситуації.