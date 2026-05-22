Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Борги водоканалів за світло сягнули понад 10 млрд грн: хто завинив найбільше

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Борги водоканалів за світло сягнули понад 10 млрд грн: хто завинив найбільше
Основна частина боргу за електроенергію припадає на регіони, що серйозно постраждали від бойових дій
фото: «Харківводоканал» (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

На два комунальних підприємства припадає 85% загальної заборгованості водоканалів

Станом на кінець 2025 року загальний борг 31 водоканалу становив 10,2 млрд грн. При цьому 85% заборгованості сформували два підприємства з прифронтових областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Як зазначає регулятор, попри складні умови воєнного стану, значна частина підприємств галузі зберегла належну платіжну дисципліну та продовжила своєчасно виконувати зобов’язання перед енергопостачальниками.

Найвищі показники зі сплати за електроенергію упродовж минулого року показали:

  • КП «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» – 108%;
  • КП «Чернігівводоканал» – 108%;
  • КП «Житомирводоканал» – 107%.

За даними пресслужби комісії, фінансовий стан підприємств є нерівномірним: основна частина боргу за електроенергію зосереджена у кількох великих компаніях у регіонах, що найбільше постраждали від бойових дій. Зокрема, 85% загальної заборгованості припадає на два підприємства – КП «Харківводоканал» та КП «Компанія «Вода Донбасу».

«Стабільна робота підприємств водопровідно-каналізаційного господарства залишається критично важливою для забезпечення життєдіяльності громад та функціонування об’єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів готує системні рішення для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії. Уряд доручив профільним міністерствам, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), «Укренерго» та «Енергоатому» підготувати відповідні механізми.

Першим кроком стане запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Це дозволить стабілізувати розрахунки та зупинити накопичення боргів.

До слова, Кабінет міністрів підтримав зміни до механізму перерахунку вартості комунальних послуг у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості через наслідки російських атак на критичну інфраструктуру та виникнення надзвичайної ситуації.

Читайте також:

Теги: водопостачання Харківщина Донеччина борг комуналка електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія вкотре атакувала один із символів Донеччини
Росіяни атакували головний прапор Донеччини у Краматорську
18 травня, 15:45
Роман Шавкатович Сімашов пішов із життя у віці 46 років
Кількість жертв авіаудару по Краматорську зросла
9 травня, 11:54
Російські військові намагаються просочуватися малими групами, використовуючи темряву та рельєф
Сили оборони розповіли про тактику РФ на Харківщині
8 травня, 05:26
У середньому з кожної гривні боргу виконавці спромоглися «вибити» лише 1,5 копійки
Лише 1,5 копійки з гривні: система стягнення боргів зафіксувала сумну тенденцію
6 травня, 11:03
За квітень на Олександрівському напрямку, за даними бригади, було знищено 274 окупантів
Олександрівський напрямок: Сили оборони зірвали наступ Росії (відео)
5 травня, 20:19
Наслідки російського удару по житловій забудові Краматорська
Росіяни скинули авіабомби на центр Краматорська: загинули цивільні, є поранені (оновлено)
5 травня, 18:58
Листівка має вигляд згорнутої купюри гривні або долара з підписом «Вовина тисяча»
На Харківщині росіяни скидають з дронів фальшиві гроші з пропагандою
1 травня, 20:29
Соколовський вважає за потрібне провести реформу розрахунків із «постачальником останньої надії»
Борги перед «Укренерго» ростуть катастрофічно, це створює проблеми енергетикам – Соколовський
26 квiтня, 14:24
На місце події вже прибули правоохоронці
На Оболоні кросовер частково провалився під асфальт (фото)
22 квiтня, 16:58

Бізнес

Борги водоканалів за світло сягнули понад 10 млрд грн: хто завинив найбільше
Борги водоканалів за світло сягнули понад 10 млрд грн: хто завинив найбільше
«Нова пошта» запустила кур’єрську доставку в Чехії
«Нова пошта» запустила кур’єрську доставку в Чехії
Другий за місяць. Ще один член наглядової ради «Енергоатома» подав у відставку
Другий за місяць. Ще один член наглядової ради «Енергоатома» подав у відставку
«Метінвест» запустив програму повернення українських студентів з-за кордону
«Метінвест» запустив програму повернення українських студентів з-за кордону
Міненерго та СБУ включилися в ситуацію навколо Червоноградської збагачувальнох фабрики
Міненерго та СБУ включилися в ситуацію навколо Червоноградської збагачувальнох фабрики
Податки для банків у 2027 році. Гетманцев та Пишний розпалили гостру дискусію
Податки для банків у 2027 році. Гетманцев та Пишний розпалили гостру дискусію

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua