«Нова пошта» запустила кур’єрську доставку в Чехії

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Оплатити доставку можна онлайн, готівкою або банківською карткою через POS-термінал
фото: «Нова пошта»
Послугою можна скористатися у Празі та кількох регіонах країни

«Нова пошта» запускає кур’єрську доставку в пʼяти регіонах Чехії. Вона працюватиме без вихідних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Послуга доступна у Празі, а також у Пльзенському, Південно-Моравському, Моравсько-Сілезькому та Карловарському краях. Компанія запровадила двогодинні часові вікна доставки з обов'язковим попереднім інформуванням. Відтепер клієнти можуть викликати курʼєра для відправлення чи отримання посилки у межах міста протягом 1-2 годин або обрати власний зручний час доставки.

За добу посилка буде доставлена до 16 міст Чехії, а також у Братиславу, Мілан, Варшаву та Берлін. Доставка до Львова займає два робочі дні. У разі успішного пілотування, вже з червня компанія планує розширити цей формат на всю країну.

Компанія також спростила процес відправки. Клієнтам більше не потрібно самостійно пакувати посилки для відправки з адреси або через поштомати AlzaBox (мережа автоматизованих поштоматів), оскільки кур’єр має із собою все необхідне для пакування. Також не потрібно маркувати відправлення: достатньо будь-яким способом позначити номер посилки, або це зробить кур’єр під час оформлення.

Оплатити доставку можна онлайн, готівкою або банківською карткою через POS-термінал під час передачі чи отримання посилки, а при отриманні в поштоматі через мобільний застосунок Nova Post.

Як відомо, «Нова пошта» працює в Естонії, Італії, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Чехії, Молдові, Іспанії, Франції, Австрії, Нідерландах, а також у Великій Британії.

Нагадаємо, з 13 квітня у компанії «Нова пошта» діють оновлені тарифи на послуги. Подорожчання торкнулося доставки документів, посилок та вантажів як у межах міст, так і по всій Україні.

До слова, «Нова пошта» розпочала партнерство з американським логістичним гігантом UPS, щоб перевозити посилки зі США в Україну.

