Іван Марчук – 90. Пророцтва на полотні, найдорожчі картини та найвідоміші колекціонери: ексклюзив «Главкома»

У далекому 2003 році легендарний художник написав портрет Віктора Ющенка, який родина сховала на два десятиліття

Україна відзначає 90-річчя Народного художника України, лауреата президентської відзнаки «Національна легенда України» Івана Марчука. В різних куточках держави відкриті експозиції творів митця. Наймасштабніша ж виставка на честь ювілею організована Музеєм історії міста Києва. Завдяки титанічній роботі фахівців установи на чотирьох поверхах сучасного музейного простору у центрі Києва можна побачити понад 250 робіт видатного живописця. Тут також виставлені на огляд раритетні документи та речі, пов’язані з життям та творчістю Марчука: від протоколу обшуку квартири Івана Степановича, датованого 1984 роком – до пристрою, яким художник пише свої полотна у своєму авторському стилі пльонтанізм.

У коментарі «Главкому» керівниця столичного музею, депутатка Київради Вікторія Муха наголошує: жоден з українських художників не викликав такого інтересу до своєї творчості – як із боку української аудиторії, так і іноземної. Музейниця зазначила: з двох сотень представлених на виставці праць Івана Марчука, велику частину складають картини, якими володіють приватні колекціонери. Дехто з них уперше відгукнулися на прохання команди пані Мухи та передав полотна для публічного показу.

«На виставці представлено картину Марчука, яка пережила окупацію та деокупацію Київської області. Це пейзаж, належить до раннього періоду художника. Власники картини дуже тішилися, коли після вигнання окупантів, повернулися до власного будинку, де побачили, що творіння Івана Марчука вціліло», – розповіла Вікторія Муха.

Відвідувачі музею історії Києва можуть також побачити полотно, яке понад 20 років було сховане від будь-яких очей. Це портрет розміром 70х70 Віктора Ющенка, написаний акриловими фарбами. Іван Марчук намалював майбутнього президента у 2003 році. І ця картина, по суті, виявилася пророчою. Обличчя Ющенка на портреті вже тоді було зображене таким, яким воно стало лише через рік – після сумнозвісного отруєння. Саме цей факт, очевидно, й зумовив ставлення родини третього президента до полотна, воно було сховане подалі так, що його довго не могли знайти.

«Пам’ятаю, як в одній із газет вийшло повідомлення із заголовком: «Марчук передбачив отруєння Ющенка», – підтверджує факт пророцтва сам митець, з яким поспілкувався «Главком» напередодні ювілею.

У 2003 році Іван Марчук намалював портрет Віктора Ющенка фото надано Музеєм історії міста Києва

За словами Марчука, портрет Ющенка йому замовив близький до політика бізнесмен. Ідея була така: художник своїм полотном так підтримує потенційного кандидата у президента. Якщо ж Ющенко перемагає на виборах (зрештою, це так і сталося), то бізнесмен зобов’язується профінансувати будівництво музею імені Івана Марчука. Місце для майбутньої мистецької будівлі обрали на столичному Андріївському узвозі (трохи нижче будівлі Міністерства закордонних справ).

«Урочисто я, Ющенко та Омельченко (тодішній мер Києва – «Главком») заклали капсулу під будівництво музею. Однак усе заглохло», – сумно згадує Марчук.

Іван Марчук народився 12 травня 1936 року. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. Марчук – володар Ордена Свободи, яким у 2016 році його нагородив президент Петро Порошенко «за значний особистий внесок у культурно-освітній розвиток України»; є Народним художником України (почесне звання присвоїв президент Леонід Кучма); лауреатом Національної премії України ім. Тараса Шевченка (1997 рік) за цикл картин «Шевченкіана», «Голос моєї душі». У 2007-му художник потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. Входить до наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У 2021 році Іван Марчук удостоївся відзнаки президента «Національна легенда України». Нагороду вручено президентом Володимиром Зеленським за «визначні особисті заслуги у становленні Незалежної України і зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва». Доробок митця налічує понад 5 тис. творів, він провів більше 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Іван Марчук вважається найдорожчим аукціонним художником в Україні. Наводимо ТОП-5 картин, за які покупці виклали від $100 тис. до $300 тис.: «Зійшов місяць над Дніпром» (1980), продана за $300 тис., 8 червня 2024 року;

«Подих весни» (1995) – $118 тис., 22 травня 2025 року;

«Дві Паралелі» (1992) – $100,3 тис., 18 грудня 2025 року;

«Золота ніч» (1981) – $96,8 тис., 1 червня 2021 року;

«Місячна ніч» (1979) – $88,5 тис., 18 березня 2026 року.

Марчук передбачив Чорнобильську трагедію?

І ще кілька фактів про картину на честь третього президента України. Як розповіла «Главкому» генеральна директорка Музею історії міста Києва Вікторія Муха, її установа давно цікавилася цим твором Марчука у сім’ї Ющенків.

Річ у тім, що портрет Ющенка, зі слів його дружини Катерини, загубився під час одного з переїздів. Сама ж робота презентувалася Віктору Андрійовичу ще у передвиборчому штабі партії «Наша Україна».

«Родина Ющенків давно хотіла знайти цю картину. Напередодні ювілею Івана Марчука портрет нарешті знайшовся. Зараз він доступний відвідувачам нашого музею», – розказала Вікторія Муха.

Є й інший символічний та пророчий твір Івана Марчука. Мова про триптих «Монолог», створений за два тижні перед вибухом на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС.

Наразі триптих зберігається у домівці художника у Відні, куди з початком повномасштабного вторгнення він тимчасово переїхав.

У триптиху «Монолог» багато людей згодом побачили наслідки трагедії Чорнобильської АЕС колаж: glavcom.ua

«Пригадую, як у приміщенні спілки композиторів ми вішали картини, а в той період була якась ювілейна дата, і там відбувалися партійні збори. І ось збори закінчилися, вони вийшли, побачили картини і одразу приказали зняти. А коли галас закінчився, то мої картини повернули. І прийшов туди на виставку один чоловік, подивився на мій триптих і каже: «Ви ж передбачили Чорнобиль!». Я придивився ще раз на свої картини, а там люди завислі у повітрі, обрізані, скорбота вселенська, і я зрозумів, що зобразив сотні тисяч людей, що втратили ґрунт під ногами», – згадує події 40-річної давності Іван Марчук.

У розмові з «Главкомом» помічниця Марчука, мистецтвознавиця Тамара Стрипко підмітила: «Художник бачить далі, ніж пересічна людина. Тобто люди бачать, а художник може й передбачити».

На тему катастрофи на АЕС в Івана Марчука є картина «Дзвони Чорнобиля». Нині цей твір представлено у Хмельницькому обласному художньому музеї, який також організував ювілейну виставку «На одній ноті».

Картина Івана Марчука «Дзвони Чорнобиля» у Хмельницькому обласному художньому музеї фото: glavcom.ua

Як стало відомо «Главкому», копію цього полотна як подарунок президенту Франції Еммануелю Макрону готувала громадська організація «Культурний десант». Напередодні 40-річчя чорнобильської трагедії організація отримала відповідний дозвіл від самого Марчука.

«Дійсно, до нас звернувся представник «Культурного десанту» Микола Сєрга (співак, а в минулому телеведучий програми «Орел і решка» Коля Сєрга, який нині у лавах ЗСУ. Входить до об'єднання українських митців «Культурний десант», спрямоване на допомогу й підтримку духу військових і захист вітчизняної культури – «Главком»). Пояснив, що на роковини чорнобильської катастрофи в Україну планував приїхати Еммануель Макрон. Громадська організація хотіла подарувати французькому президенту репродукцію картини Марчука. Однак Макрон не прибув в Україну, тож подальша доля копії картини «Дзвони Чорнобиля» поки нам не відома», – розповіла помічниця художника Тамара Стрипко.

8 фото На весь екран













Виставка Івана Марчука у Музеї історії міста Києва з нагоди 90-річчя легендарного художника. Серед експонатів – картини та документи фото надано Музеєм історії міста Києва/glavcom.ua

Поціновувачі Марчука: Коломойський, Тарута, Матіос…

Точну кількість намальованих полотен Івана Марчука важко порахувати, оскільки багато картин, зокрема, раннього періоду художника, дарувалися. У відкритих даних є згадка про понад 5 тисяч творів митця.

«Іван Марчук – щедра людина. Він дарував картини багатьом відомим політичним і громадським діячам, особливо у радянський період, коли перебував під забороною – розказує Тамара Стрипко. – Наприклад, мають картини митця колишній голова Верховного суду Василь Онопенко, відомий дипломат Юрій Щербак. Цікавий факт: коли проводилися обшуки у будинку Ігоря Коломойського (з вересня 2023 року олігарх сидить у СІЗО з підозрою у розтраті коштів Приватбанку – «Главком»), то на стіні його апартаментів також можна було побачити картини Марчука. Хоча бізнесмен особисто не звертався до митця».

«Главком» промоніторив реєстр декларацій і відшукав кілька картин Марчука, які є у колекціях нинішніх і колишніх статусних посадовців.

Народний депутат від «Батьківщини» і колишній голова Донецької ОДА Сергій Тарута задекларував пейзаж авторства Івана Марчука, датований 2010 роком.

дані: реєстр декларацій

До речі, у 2016 році редакція зафільмувала теплі дружні обійми між Іваном Степановичем та Сергієм Олексійовичем на ювілейній виставці у Києві.

Іван Марчук вітається з Сергієм Тарутою на виставці з нагоди 80-річчя художника у Києві, 2016 рік фото: glavcom.ua

Також роботу Марчука має українська письменниця, народна депутатка VII-VIII скликань Марія Матіос.

дані: реєстр декларацій

Дві картини легендарного художника показав колишній глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

дані: реєстр декларацій

Картина Марчука «Силует» засвітилася у власності представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тараса Подвірного. Проте, починаючи з 2021 року, твір мистецтва зник із декларації посадовця.

дані: реєстр декларацій

Натомість однойменну картину «Главком» помітив на сайті аукціонного дому Goldens. За «Силует» Івана Марчука просять від $70 тис. до $100 тис.

«Я ніколи не думав, хто має мої картини. Ніколи! Мій час дуже дорогий… Нехай люди тішаться. Мають та й мають», – висловив «Главкому» ставлення до свого творчого доробку легендарний художник Іван Марчук.

Віталій Тараненко, «Главком»