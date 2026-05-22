Другий за місяць. Ще один член наглядової ради «Енергоатома» подав у відставку

Попри подані заяви, і Боюон (на фото), і Фрагман продовжують виконувати свої обов’язки в межах чинних домовленостей

Глава Мінекономіки спростував чутки про те, що іноземні топменеджери залишають компанію через фінансові суперечки

Незалежний член наглядової ради «Енергоатома» Бріс Боюон офіційно подав заяву про звільнення зі своєї посади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, якого цитує «Укрінформ».

Напередодні рішення Боюна стало відомо про ще одну резонансну відставку в керівництві компанії – достроково скласти повноваження вирішив ще один незалежний член наглядової ради «Енергоатома» Патрік Фрагман.

За словами міністра, реальний обсяг завдань із трансформації компанії суттєво перевищив попередні очікування. Робота в наглядовій раді наразі вимагає від її членів фактично повної зайнятості, до чого експерти не були готові. Водночас Соболев категорично спростував чутки про те, що іноземні топменеджери залишають компанію через фінансові суперечки або проблеми з виплатою заробітних плат.

«Справа не в заробітній платі. Патрік Фрагман знайшов нову роботу в форматі повної зайнятості, і це головна причина. Запуск наглядової ради «Енергоатома» вимагає значно більше часу, ніж вони планували. По суті, вони часто працюють повний робочий день», – каже він.

Попри подані заяви, звільнені члени наглядової ради продовжують виконувати свої обов'язки в межах чинних домовленостей, щоб забезпечити безперервність управління компанією, допоки держава шукає їм заміну. Наразі вже є близько десяти потенційних кандидатів, співбесіди з якими розпочнуться найближчим часом.

Міністр зауважив, що перед новою наглядовою радою стоїть завдання перетворити «Енергоатом» на компанію, якій довірятимуть міжнародні партнери та інвестори.

Нагадаємо. Державна аудиторська служба України завершила державний фінансовий аудит і ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «НАЕК «Енергоатом» та передала матеріали перевірки до НАБУ. У Держаудитслужбі цю інформацію підтвердили «Главкому».

До слова, за час обіймання посади тимчасово виконуючого обов’язків голови правління акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» Павло Ковтонюк заробив 5,64 млн грн.