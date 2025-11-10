Головна Гроші Економіка
Суд Англії зобов’язав ексвласників ПриватБанку сплатити понад 3 млрд доларів у короткий термін

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Суд Англії зобов'язав ексвласників ПриватБанку сплатити понад 3 млрд доларів у короткий термін
Ексвласники ПриватБанку повинні повернути банку більше $3 млрд до 24 листопада
колаж: glavcom.ua

Рішення передбачає швидке погашення боргу, і в разі несплати нараховуватимуться проценти

Суд Англії виніс рішення щодо колишніх власників ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, зобов’язавши їх виплатити банку понад 3 млрд доларів у дуже короткий термін – до 24 листопада 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомленні банку.

За повідомленням ПриватБанку, рішення суду включає відшкодування збитків та судових витрат. У разі несплати до зазначеної дати на ексвласників нараховуватимуться проценти.

«Якщо ці суми не будуть сплачені добровільно, ПриватБанк невідкладно розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників», – йдеться у повідомленні банку.

Активи Коломойського та Боголюбова перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт з грудня 2017 року. Банк підкреслив, що кошти, отримані в результаті стягнення, підуть на компенсацію ПриватБанку та його акціонера – Уряду України.

 Відповідно до рішення, ексвласники банку зобов'язані виплатити ПриватБанку понад 3 млрд доларів у вигляді відшкодування збитків та судових витрат. 

Нагадаємо, що компанія Kroll обнародувала результати незалежного розслідування, які  підтвердили, що ПАТ «Приватбанк» було об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум протягом десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5.5 млрд. дол. США. 

Стали відомі подробиці про справи, які завели на екс-власників «Приватбанку». Першого липня збіг термін, коли екс-акціонери «Приватбанку» Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов повинні були реструктуризувати кредити пов’язаних з ними компаній.

Теги: Ігор Коломойський розслідування Приватбанк Геннадій Боголюбов гроші

