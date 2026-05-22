«Метінвест» запустив програму повернення українських студентів з-за кордону

Металургійний холдинг Ахметова залучає українську молодь з-за кордону через програму міжнародних стажувань – ЗМІ

Український бізнес активно працює над поверненням громадян з-за кордону через освітні та кар’єрні програми. Одним із прикладів такої роботи стала унікальна програма Steel Force, яку у 2025 році запустив «Метінвест» для українських студентів, що навчаються у Великій Британії та Польщі. Про це йдеться у матеріалі LIGA.net, присвяченому практикам українських компаній із повернення кадрів в умовах дефіциту робочої сили.

За даними Європейської Бізнес Асоціації, у 2025 році нестачу працівників фіксували 74% українських компаній. Водночас за кордоном нині перебувають близько 5,6 млн українців, і 43% із них планують повернутися додому, свідчать дані Центру економічної стратегії.

У межах програми Steel Force українські студенти проходили оплачувані стажування на підприємствах та в офісах «Метінвесту» у Великій Британії, Швейцарії, Болгарії та Нідерландах. Частина учасників після завершення стажування залишилася працювати в компанії

На програму стажування від «Метінвесту» подали заявки понад 160 студентів: після відбору до першого етапу потрапив 51 учасник, а стажування пройшли 28 студентів. У 2026 році програму планують продовжити. «Програма дає можливість побудувати кар’єру в міжнародній компанії та долучитися до проєктів із відбудови України й розвитку вітчизняного ГМК», – кажуть у компанії.

Видання зазначає, що український бізнес дедалі частіше робить ставку не лише на пряме повернення працівників, а й на створення довгострокового зв’язку з українцями за кордоном – через міжнародні проєкти, дистанційну роботу та програми поступової інтеграції.

Експертка з лідерства та корпоративної культури Оксана Семенюк вважає, що роботодавцям варто змінити підхід і пропонувати людям не просто повернення, а нові можливості для професійного розвитку та реалізації міжнародного досвіду в Україні.

Серед ефективних практик вона називає програми «м’якого повернення», підтримку з житлом та адаптацією, поступовий формат повернення й постійне підтримання контакту з українцями за кордоном

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.