Міненерго та СБУ включилися в ситуацію навколо Червоноградської збагачувальнох фабрики

Міненерго та СБУ готують рішення щодо Червоноградської ЦЗФ в інтересах енергобезпеки – нардеп Волинець

Ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ уже вийшла на рівень СБУ, РНБО та президента України, оскільки йдеться фактично про стратегічний об’єкт для роботи вугільної галузі. Про це заявив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, наразі Червоноградська ЦЗФ залишається єдиною фабрикою, яка забезпечує збагачення вугілля для державних підприємств.

Волинець додав, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль публічно підтвердив: держава вперше почала реально включатися в процес навколо підприємства. Зокрема, представники держави були присутні на судовому засіданні щодо зміни арбітражного керуючого.

При цьому депутат звернув увагу на слова міністра про те, що раніше держава фактично не брала участі в таких процесах.

«Саме через таку багаторічну «мовчазну згоду» навколо стратегічних підприємств і виростали різного роду «смотрящі», схеми та люди, які роками тримали під контролем цілі процеси у вугільній галузі», – заявив Волинець.

Він також підтримав позицію прем’єра щодо «очищення державних активів від інституту смотрящих».

Окремо Волинець наголосив, що Міністерство енергетики вже працює над ситуацією разом зі Службою безпеки України та готує додаткові рішення у співпраці з Міноборони.

«Бо коли йдеться про актив, від якого залежить стабільна робота державних шахт, це вже питання енергетичної безпеки держави», – підкреслив він.

Нагадаємо, суд у справі про призначення керуючого санацією ПАТ «Львівська вугільна компанія» знову перенесли з 18 травня на 16 червня.