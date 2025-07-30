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Приватбанк виграв справу проти Коломойського і Боголюбова у британському суді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Приватбанк виграв справу проти Коломойського і Боголюбова у британському суді
Сума позову склала майже $4,5 млрд
фото з відкритих джерел

Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників

Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь Приватбанку у справі про його колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу банку.

Як відомо, Приватбанк подав позов до Високого суду Лондона проти колишніх власників. У грудні 2017 року суд ухвалив рішення про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також майна шести компаній, пов'язаних із ними. Рішення суду ґрунтувалося на доказах, згідно з якими Коломойський і Боголюбов вивели з банку близько $2 млрд. Гроші, за даними позивача, переводилися на рахунки компаній, які належали або контролювалися колишніми власниками. Сума вимог Приватбанку становила $2,5 млрд з урахуванням нарахованих відсотків.

У жовтні 2019 року Апеляційний суд Англії підтвердив юрисдикцію лондонського суду за позовами Приватбанку. Суд визнав, що банк пред'явив переконливі докази про масштабні махінації під керівництвом ексакціонерів. Коломойський і Боголюбов відшкодували банку судові витрати в розмірі 10 млн фунтів. Судовий наказ про глобальне заморожування активів відповідачів продовжує діяти.

Фінальні слухання у британському суді стартували в середині червня 2023 року. До того моменту сума позову зросла до майже $4,5 млрд. Це сталося через нарахування відсотків, які сягають близько $500 тис. на день.

Нагадаємо, Верховний суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам. Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили слідство у справі колишнього власника Приватбанку Ігоря Коломойського та пʼятьох колишніх працівників банківської установи, підозрюваних у заволодінні понад 9,2 млрд грн.

До слова, Верховний суд задовольнив касаційні скарги Національного банку та Приватбанку у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до родини Суркісів.

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Теги: Ігор Коломойський Приватбанк Геннадій Боголюбов

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