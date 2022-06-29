Чи подорожчають квитки на потяги: відповідь «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» врахувала, що українцям доводиться подорожувати у стані війни

«Укрзалізниця» не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення. Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін під час брифінгу, присвяченого запланованій індексації тарифів на залізничні перевезення, передає Укрінформ.

«Тарифи на пасажирські перевезення не будуть змінюватись. Це принципова позиція влади, яку ми також підтримуємо. Вважаємо, що наші пасажири на сьогодні і так подорожують в стані війни, і для них це доволі складно. Багато хто з них змушений користуватися залізницею, адже закрито авіаперевезення, ускладнено автомобільні та автобусні перевезення», – зазначив він.

Камишін уточнив, що компанія, зокрема, збільшила тарифи на вантажні перевезення, підвищивши їх на 70%, задля того, щоб не допустити зростання цін на пасажирські перевезення.

Як повідомлялось, з 1 липня 2022 року Міністерство інфраструктури проведе планову індексацію тарифів на вантажні перевезення, підвищивши їх на 70%. Цей крок продиктований падінням обсягів вантажоперевезень, здорожчанням паливно-мастильних матеріалів та зростаючою потребою УЗ у фінансових ресурсах на відновлення зруйнованої агресором інфраструктури.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

Крім того,«Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня.