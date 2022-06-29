«Укрзалізниця» підвищує тарифи на перевезення

Міністерство інфраструктури підтримало пропозицію залізничників провести індексацію тарифів, підвищивши їх на 70% на всі групи вантажів. Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Навіть за умов підвищення, українські тарифи залишаються нижчими, ніж в державах ЄС. Завдяки індексації фінансовий стан «Укрзалізниці» буде стабілізовано», – йдеться в повідомленні.

Міністр зазначив, що з початку повномасштабної агресії Росії «Укрзалізниця» прийняла на себе один із найважчих ударів агресора. Вантажні перевезення, які є ключовим джерелом прибутку компанії, скоротилися на 65,3%, майже 6 300 км колій було зруйновано ворогом. У той же час залізничники безоплатно евакуювали 3,7 млн пасажирів, перевезли близько 97 тис. тонн гуманітарної допомоги.

«Ми усвідомлюємо, що підняття тарифів матиме вплив на підприємства, які користуються залізницею для перевезення вантажів. Однак я впевнений, що бізнес, який орієнтований перш за все на зовнішні ринки, адаптує свою діяльність, так, як це робить вся країна в жорстких та несправедливих умовах російської агресії», – додав Кубраков.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» відкрила в Ірпені зручний комплекс для тимчасового проживання ірпінців, які залишилися без житла внаслідок російської агресії. «Залізне містечко» розташоване на відстані 10 хвилин від вокзалу, розраховане на проживання 25 родин.

Крім того,«Укрзалізниця» збільшує кількість поїздів до Ірпеня, Бучі та Коростеня (список).