Порошенко повідомив про нову партію техніки для ЗСУ

Автівки обладнані краном-маніпулітором і здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі

Петро Порошенко з волонтерами ГО «Справа Громад» оголосили про новий контракт на військові тягачі: планують передати у ЗСУ більше двох десятків вантажівок Foden 8×6 Сarrier. Порошенко на своїй сторінці у Facebook зазначає, що переговори до останнього тримали у таємниці, щоб не створити ажіотаж і отримати найнижчу ціну.

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«Ви знаєте, як я визначаю, який проект мій улюблений? Дивлюся на реакцію військових, коли вони чують про нову техніку, яку нам вдалося здобути. Так от, вітаю всю команду і наших воїнів з новим, величезним і за обсягом, і за значенням, проектом. Подивіться на цю вантажівку! Описати вам, якими очима на неї дивляться воїни, просто неможливо. І тому так, цей проект зараз в топі моїх улюбленців», – пише п’ятий президент.

«Більше 20-ти машин Foden 8×6 Сarrier, які можуть тягати будь-що – і контейнери з лазнями, і броньовики, і контейнери з іншими корисними вантажами, і навіть вантажівку, що поламалася – теж можуть», – констатує Порошенко. Автівки обладнані краном-маніпулітором і здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі.

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«Зізнаюся чесно, до підписання контракту – тримали всі перемовини в таємниці, аби не сталося неприємності, бо попит серед інших країн світу шалений. Бо знайти найменшу ціну на найкращу техніку – це наша задача, бо ми ефективно використовуємо гроші, щоби собівартість кожного «хорошого русского» ставала вигідною і приємною», – наголошує Петро Порошенко.

«А тепер – контракт підписано, усі тягачі заброньовані. Долучайтеся до цього крутого проекту та ставайте його частиною», – закликав Петро Порошенко. Як відомо, Фонд Порошенка подвоює зібрану волонтерами ГО «Справа громад» кошти.

Раніше Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF.

Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

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На платформі DAF виготовляють пересувні зенітні установки для боротьби з іранськими дронами-шахедами, мобільні пункти управління комплексами БПЛА Poseidon, а також мобільні майстерні для ремонту техніки на фронті.

Петро Порошенко також передав у 43-ю артилерійську бригаду два танкових тягача Oshkosh. Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.