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Як переселенцям отримати 6 тисяч грн від міжнародної організації: роз'яснення

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як переселенцям отримати 6 тисяч грн від міжнародної організації: роз'яснення
фото з відкритих джерел

Французька організація може виплатити українським переселенцям 6600 грн

Українські внутрішньо переміщені особи можуть оформити допомогу як від держави, так і від міжнародних організацій. Однією з таких є ACTED (Агентство з технічного співробітництва та розвитку). Українці можуть отримати від французької організації 6600 грн. Про те, хто може отримати гроші та як це зробити, дізнавався Obozrevatel.

У межах цієї програми ACTED виплачує переселенцям по 2200 за місяць. Допомога надається жителям, які виїхали з наступних областей:

  • Донецької;
  • Луганської;
  • Харківської;
  • Сумської;
  • Чернігівської;
  • Миколаївської;
  • Запорізької;
  • Херсонської.

На кожного члена сім'ї, яка виїхала на безпечні території, виплачується сума одразу у розмірі 6600 грн. Виплата здійснюється через відділення Ощадбанку, «Укрпошти» або ж на картку Ощадбанку.

Хто може отримати допомогу від ACTED

Гроші можуть отримати одинокі матері або батьки, які виховують дітей, самотні літні люди (60 років і старше), сім'ї, які виховують дітей з інвалідністю, багатодітні сім'ї, сім'ї з вагітними та жінками, що годують, а також сім'ї з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування. Також претендувати на допомогу від організації можуть сім'ї, у яких через бойові дії повністю чи частково пошкоджено житло.

Як оформити допомогу

Подати заяву на оформлення допомоги від держави можна за номером: 0 800 33 69 36. Також знадобляться такі документи:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дітей.
Агентство з технічного співробітництва та розвитку (ACTED) – французька приватна, неурядова, неполітична та некомерційна організація, основна мета якої – допомога постраждалим у надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, що в січні 2022 року на гарячі лінії Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України почали надходити численні звернення від громадян з числа внутрішньо переміщених осіб, які недоотримали виплати допомоги на проживання. Чому переселенцям не надають допомогу на проживання: є дві причини.

Виявилося, що майже 400 тисяч ВПО не отримали виплати допомоги за січень через недофінансування відповідної бюджетної програми. Проблему оперативно вирішили спільними зусиллями Мінреінтеграції, Мінсоцполітики та Мінфіну. Обсяг виплат за січень був збільшений на суму майже 1,3 млрд грн.

Теги: гроші документи українці

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