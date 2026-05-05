Пашинян заявив про курс на ЄС: Єреван отримав €30 млн на оборону

На першому в історії саміті ЄС–Вірменія сторони підписали угоду про транспортне та цифрове партнерство й оголосили про залучення інвесторів

Вірменія хоче вступити до Євросоюзу – і навіть якщо це не станеться, країна виграє від зближення з ЄС, заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян на першому в історії саміті ЄС–Вірменія у Єревані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Єврокомісії.

Що сказав Пашинян

«Якщо нас приймуть у повноправні члени ЄС, ми будемо раді й щасливі цьому. Якщо ж не приймуть, в будь-якому разі ми опинимося у виграшній позиції, оскільки Республіка Вірменія буде країною, що має європейські стандарти», – заявив вірменський прем'єр.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, у свою чергу, наголосила, що перший саміт виводить партнерство на новий рівень. За її словами, ЄС та Вірменія об'єднані спільними цінностями, баченням майбутнього Південного Кавказу та повагою до суверенного вибору країни.

Що підписали на саміті

За підсумками зустрічі сторони уклали угоду про партнерство у сфері транспортної інфраструктури, енергетики та цифрового зв'язку – в рамках ініціативи «Перехрестя миру» і програми ЄС з міжрегіональної зв'язності. Угода покликана стимулювати торгівлю, створити робочі місця та зміцнити регіональну стабільність.

Вірменські збройні сили отримали перші постачання допомоги в рамках Європейського фонду миру – загальною вартістю €30 млн. Крім того, ЄС оголосив конкурс для компаній із країн Євросоюзу, Європейської економічної зони та Вірменії для розробки стратегічних інвестиційних проєктів у сфері цифрової інфраструктури, напівпровідників та інноваційних екосистем.

Також Вірменії передали перший звіт про виконання плану дій із лібералізації візового режиму – в ньому зафіксовано позитивний прогрес та рекомендації щодо наступних кроків.

За підсумками саміту Єреван уклав декларації про стратегічне партнерство з Великою Британією, Францією, Хорватією та Болгарією.

Контекст

Вірменія офіційно взяла курс на членство в ЄС на початку 2025 року – парламент країни ухвалив відповідний закон у березні того ж року. При цьому Єреван досі залишається членом ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) та ЄАЕС (Євразійський економічний союз).



