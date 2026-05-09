
Якими будуть терміни служби? Нардеп розкрив умови нових контрактів для військових

Надія Карбунар
фото з відкритих джерел

Укладання контрактів з військовослужбовцями ЗСУ пропонується здійснити у три етапи

Реформа в українській армії, яку анонсував президент Володимир Зеленський та Міністерство оборони, передбачає встановлення чітких термінів служби за контрактом та бронювання для військовослужбовців після звільнення зі служби за контрактом. Це передбачають проєкти контрактів, які почали надсилати військовим. Як інформує «Главком», інформацію повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, наразі пропонується:

  • укладання контракту строком на рік виключно для чинних військовослужбовців (служба в бойовій роті);
  • укладання контракту строком від двох років і більше для всіх категорій військовослужбовців та громадян.

При цьому укладання контрактів пропонується здійснити у три етапи.

На першому етапі – із військовослужбовцями основних бойових підрозділів бойових військових частин до роти включно (механізовані, мотопіхотні, штурмові, десантно-штурмові, морської піхоти, спеціальних операцій тощо).

На другому етапі – із військовослужбовцями підрозділів бойових військових частин, які не увійшли до першого етапу, а також у військових частинах ВМС, БпС, РВіА, авіаційні, ЗРВ та РТВ.

На третьому етапі – із військовослужбовцями органів військового управління, військових частин логістики, підтримки, медичні, ТЦК та СП, ВВНЗ та інших.

Крім того, пропонується надання права на відстрочку від призову по мобілізації після звільнення тим військовослужбовцям, які уклали контракт від двох і більше років із розрахунком: один місяць виконання бойових завдань – три місяці відстрочки.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нову матрицю виплат та грошового забезпечення для військових. Зокрема, базова щомісячна виплата для рядового складу може становити від 30 тисяч гривень.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про соцзахист військовослужбовців. Він фіксує відстрочку на рік від мобілізації тим, хто підписав «Контракт 18-24» і прослужив 12 місяців.

Також заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що для всіх військових в Україні готують чіткі терміни служби з відстрочкою після контракту. 

