Тимошенко: Справа проти мене розсипається на очах

Тимошенко: «Первинне обвинувачення проти мене повністю спростоване»

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко після розгляду апеляційної скарги, яка відбулася сьогодні у Вищому антикорупційному суді, заявила про те, що первинне звинувачення проти неї повністю спростоване. Політикиня також наголосила про монтаж аудіозапису її розмови. За даними Тимошенко, це підтверджують безліч незалежних експертів.

«НАБУ і САП не вдасться продовжувати цей абсурд надалі – всім уже зрозуміло, що справа сфальшована. Первинне обвинувачення проти мене, що нібито була створена якась група із чотирьох депутатів і мене для порушення закону, повністю спростована свідченнями цих депутатів і мною, всіма матеріалами справи. Я з цими людьми не знайома, і вони дали покази в суді, що теж зі мною не знайомі», – зазначила Юлія Тимошенко.

До того ж політикиня повідомила, що експерт Харківського НДІ судових експертиз ім. проф. Н.С. Бокаріуса, який здійснював аналіз переданого НАБУ аудіофайлу, у своєму висновку офіційно вказав, що у наданому аудіофайлі містилися сліди редагування програмою Adobe Audition, призначеною для монтажу й обробки голосу.

«Це професійна програма для редагування аудіозаписів. Можете собі уявити, що вже безліч експертиз і документів свідчать про те, що аудіозапис сфабрикований! Однак всі наведені докази були проігноровані судом», – додала лідерка «Батьківщини.

Все це, стверджує Юлія Тимошенко, вказує на політичну замовність справи.

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко на оголошення їй підозри у справі про підкуп народних депутатів.

Позиція сторони захисту базувалася на тому, що підозра народній депутатці нібито була висунута з грубими порушеннями кримінального процесуального законодавства. Виступаючи на свій захист, Тимошенко заявила про слабку доказову базу та дивну послідовність дій правоохоронців. Зокрема, вона зазначила, що підозра тримається лише на свідченнях нардепа Ігоря Копитіна та його помічника, одному аудіозаписі, трьох експертизах і листуванні в месенджері, в якому не згадуються жодні гроші.