Суд продовжив запобіжний захід колишньому директору Молодого театру
Судді продовжили арешт ексдиректора Молодого театру до 10 липня
Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для колишнього директора Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса у вигляді тримання під вартою. Він перебуватиме в СІЗО щонайменше до 10 липня 2026 року, інформує «Главком».
«Ухвалою слідчого судді від 11 травня продовжено варту підозрюваному Б. до 10 липня 2026-го», – сказала суддя-спікерка Печерського райсуду Марія Пилаєва.
Суть звинувачень
Правоохоронці оголосили підозру відомому театральному режисеру у жовтні 2025 року. Матеріали кримінального провадження містять факти систематичних протиправних дій стосовно студенток.
- Зловживання авторитетом: Починаючи з 2017 року, фігурант використовував свій високий статус у театральній спільноті України, а також службове становище викладача вишу та директора театру, щоб систематично схиляти студенток до інтимних стосунків без їхньої добровільної згоди.
- Злочини у службових приміщеннях: У період з березня 2018-го по квітень 2023 року безпосередньо в будівлі Молодого театру зловмисник неодноразово ґвалтував дівчат та вчиняв щодо них інші насильницькі дії сексуального характеру.
- Потерпілі: Наразі у справі офіційно зафіксовано п’ять потерпілих дівчат. Дві з них на момент вчинення злочинів були неповнолітніми.
Судовий процес
Андрію Білоусу інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України, зокрема за фактами зґвалтування та сексуального насильства щодо неповнолітніх осіб. Судові засідання з огляду на захист прав та приватності потерпілих проходять у закритому режимі.
Досудове розслідування триває, правоохоронці продовжують збір доказової бази. Якщо провину експосадовця буде доведено в суді, йому загрожує тривалий термін ув'язнення – до 15 років позбавлення волі.
«Главком» писав, що поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.
За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат.
Дружина режисера Андрія Білоуса Ірина заявила, що її чоловіка «намагаються знищити без суду і доказів». Тим же, хто, за її словами, насмілюється стати на його захист або ж відмовляється приєднуватися до публічного цькування, погрожують фізичною розправою.
