Суд продовжив запобіжний захід колишньому директору Молодого театру

Колишній директор Молодого театру Андрій Білоус
фото з відкритих джерел
Судді продовжили арешт ексдиректора Молодого театру до 10 липня

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для колишнього директора Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса у вигляді тримання під вартою. Він перебуватиме в СІЗО щонайменше до 10 липня 2026 року, інформує «Главком».

«Ухвалою слідчого судді від 11 травня продовжено варту підозрюваному Б. до 10 липня 2026-го», – сказала суддя-спікерка Печерського райсуду Марія Пилаєва.

Суть звинувачень

Правоохоронці оголосили підозру відомому театральному режисеру у жовтні 2025 року. Матеріали кримінального провадження містять факти систематичних протиправних дій стосовно студенток.

  • Зловживання авторитетом: Починаючи з 2017 року, фігурант використовував свій високий статус у театральній спільноті України, а також службове становище викладача вишу та директора театру, щоб систематично схиляти студенток до інтимних стосунків без їхньої добровільної згоди.
  • Злочини у службових приміщеннях: У період з березня 2018-го по квітень 2023 року безпосередньо в будівлі Молодого театру зловмисник неодноразово ґвалтував дівчат та вчиняв щодо них інші насильницькі дії сексуального характеру.
  • Потерпілі: Наразі у справі офіційно зафіксовано п’ять потерпілих дівчат. Дві з них на момент вчинення злочинів були неповнолітніми.

Судовий процес

Андрію Білоусу інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України, зокрема за фактами зґвалтування та сексуального насильства щодо неповнолітніх осіб. Судові засідання з огляду на захист прав та приватності потерпілих проходять у закритому режимі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці продовжують збір доказової бази. Якщо провину експосадовця буде доведено в суді, йому загрожує тривалий термін ув'язнення – до 15 років позбавлення волі.

«Главком» писав, що поліцейські оголосили колишньому керівнику столичного театру Андрію Білоусу про підозру у сексуальному насильстві щодо студенток.

За даними слідства, екскерівник Молодого театру, викладач Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрій Білоус з березня 2018 по квітень 2023 року неодноразово ґвалтував та вчиняв сексуальне насилля щодо п’яти дівчат. 

Дружина режисера Андрія Білоуса Ірина заявила, що її чоловіка «намагаються знищити без суду і доказів». Тим же, хто, за її словами, насмілюється стати на його захист або ж відмовляється приєднуватися до публічного цькування, погрожують фізичною розправою. 

