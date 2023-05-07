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Energy Club спростував інформацію щодо надприбутків постачальників електроенергії для населення

Христина Жиренко
glavcom.ua
Energy Club спростував інформацію щодо надприбутків постачальників електроенергії для населення

Постачальники універсальних послуг працюють за регульованим тарифом

У постачальників універсальних послуг (ПУП), які забезпечують доступ населення до електроенергії, апріорі не може бути надприбутків, оскільки вони працюють за регульованим тарифом. Про це повідомив Артем Мартинюк, віцепрезидент Energy Club, відповідаючи на закиди журналістів стосовно стрімкого зростання прибутків постачальників. 

«Вартість електроенергії для населення чітко регулюється державою, а усі розрахунки здійснюються згідно з Порядком формування цін на універсальні послуги, у якому чітко визначена формула, за якою така ціна формується», – зазначає він. 

Віцепрезидент Energy Club наголосив, що ПУПів апріорі не може бути надприбутків, оскільки вони працюють за регульованим тарифом. Крім того, зараз ПУПи перебувають у надважкому становищі, оскільки з початку війни недоотримують компенсації за ПСО. 

Він підкреслив, що з чистого прибутку, який імовірно отримали постачальники універсальних послуг минулого року, значна частина – це компенсація збитків від різниці цін, за якими держава рахувала компенсацію ПСО та реальною ціною купівлі електроенергії для населення. Ці збитки постачальники отримали в 2021 році, використавши кредитні кошти, а держава повернула у 2022 році. 

Нагадаємо, постачальники електроенергії для населення скаржаться на брак коштів і просять перегляду тарифів.

Теги: тарифи електроенергія

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