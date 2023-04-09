Фінансовий дефіцит в енергетиці створює загрозу для ремонту інфраструктури – Центр Разумкова

Омельченко: дефіцит коштів заважає відновити енергосистему після ворожих обстрілів

Цінові обмеження на ринку електроенергії заважають енергетичним компаніям нормально працювати та покривати свої витрати.

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Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«На сьогодні Уряду дуже потрібно сконцентрувати свою увагу, як покращити ситуацію в енергетиці. Насамперед фінансову. Тому що не тільки у нас загроза для енергетичних об’єктів і енергозабезпечення країни складається в тому, що пошкоджено обладнання, але і через фінансову стійкість, через фінансовий дефіцит», – сказав він.

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Омельченко наголосив, що зараз енергетика зазнає величезних проблем, тому що з дефіцитом коштів неможливо відновити енергосистему після ворожих обстрілів.

«Це насамперед через прайс-кепи (цінові обмеження на ринку електроенергії – ред.), які не дають можливості працювати енергетичним компаніям, хоча б покривати свої витрати», – додав він.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.