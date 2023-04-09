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Фінансовий дефіцит в енергетиці створює загрозу для ремонту інфраструктури – Центр Разумкова

Христина Жиренко
glavcom.ua
Фінансовий дефіцит в енергетиці створює загрозу для ремонту інфраструктури – Центр Разумкова

Омельченко: дефіцит коштів заважає відновити енергосистему після ворожих обстрілів

Цінові обмеження на ринку електроенергії заважають енергетичним компаніям нормально працювати та покривати свої витрати.

Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«На сьогодні Уряду дуже потрібно сконцентрувати свою увагу, як покращити ситуацію в енергетиці. Насамперед фінансову. Тому що не тільки у нас загроза для енергетичних об’єктів і енергозабезпечення країни складається в тому, що пошкоджено обладнання, але і через фінансову стійкість, через фінансовий дефіцит», – сказав він.

Омельченко наголосив, що зараз енергетика зазнає величезних проблем, тому що з дефіцитом коштів неможливо відновити енергосистему після ворожих обстрілів.

«Це насамперед через прайс-кепи (цінові обмеження на ринку електроенергії – ред.), які не дають можливості працювати енергетичним компаніям, хоча б покривати свої витрати», – додав він.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

Теги: енергетика електроенергія

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